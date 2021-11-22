Hedef adam!

NEF Stadı'ndaki maçta dün her iki takımın da hedefinde hakem Halil Umut Meler vardı. Birçok pozisyondan sonra Galatasaray ve Fenerbahçe cephesi uzun itirazlarda bulundu. Sarı-kırmızılılar, Mesut Özil'in golü öncesi asisti yapan İrfan Can'ın faul yaptığını iddia ederken, Diagne'nin skoru 2-1'e getiren golünün faul gerekçesiyle iptaline isyan etti. Aslan, uzatmalarda da Serdar Dursun'un ceza sahasında Berkan'ı ittiği pozisyonda penaltı bekledi. F.Bahçe'de ise Berkan'ın ceza sahasında eline çarpan topa penaltı verilmemesine tepki vardı. Marcao'nun Ferdi'nin kaval kemiğine bastığı pozisyonda kart çıkmaması sarı-lacivertlilerin tepkisine neden oldu.

2 KIRMIZI 10 SARI KART

Derbide 12 kart çıktı. Teknik direktörlerden Fatih Terim kırmızı, Pereira sarı kart gördü. F.Bahçe'de Tisserand çift sarıdan kırmızı ile oyun dışı kalırken, Berke, Mert, İrfan Szalai; G.Saray'da Berkan, Muslera, Marcao, Nelsson, Ömer ise sarardı.



Fenerbahçe'nin galibiyet golü sonrası Fatih Terim, hakem Meler'e tepki gösterince, çift sarıdan kırmızı karta saha dışına gönderildi.