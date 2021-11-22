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Galatasaraylı Marcao'nun performansı galibiyete yetmedi

Spor Toto Süper Lig2in 13. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar taraftarı önünde sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. 8 maç cezasının ardından gösterdiği performansla tam not alan Marcao, Fenerbahçe maçında da sahanın en iyi isimlerinden biri olsa da Brezilyalı futbolcunun performansı galibiyete yetmedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 15:01
Galatasaraylı Marcao'nun performansı galibiyete yetmedi

Galatasaray formasıyla son haftalarda ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çeken Marcao, Fenerbahçe derbisine de ilk 11'de başladı.

Brezilyalı stoper, 90 dakika görev yaptığı mücadelede oyunun ilk anından sonuna kadar mücadeleci bir görüntü ortaya koysa da takımının Nef Stadı'ndan 2-1'lik sonuçla mağlup ayrılmasına engel olamadı.

Marcao, özellikle Van Aanholt'u savunma arkasına kaçırdığı paslarıyla dikkat çekerken rakip yarı sahada pas isabet oranı %90 oldu.

13 ikili mücadeleye girip 11'ini kazanan Brezilyalı, girdiği tek hava topu mücadelesinde de başarılı oldu.

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