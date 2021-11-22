Galatasaraylı Marcao'nun performansı galibiyete yetmedi

Galatasaray formasıyla son haftalarda ortaya koyduğu etkili performansla dikkat çeken Marcao, Fenerbahçe derbisine de ilk 11'de başladı.

Brezilyalı stoper, 90 dakika görev yaptığı mücadelede oyunun ilk anından sonuna kadar mücadeleci bir görüntü ortaya koysa da takımının Nef Stadı'ndan 2-1'lik sonuçla mağlup ayrılmasına engel olamadı.

Marcao, özellikle Van Aanholt'u savunma arkasına kaçırdığı paslarıyla dikkat çekerken rakip yarı sahada pas isabet oranı %90 oldu.

13 ikili mücadeleye girip 11'ini kazanan Brezilyalı, girdiği tek hava topu mücadelesinde de başarılı oldu.