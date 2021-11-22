GALATASARAY HABERLERİ - Mbaye Diagne'den Fenerbahçe derbisi sonrası flaş açıklama! "Rize'de attığım..."

Süper Lig'in 13. haftasında dev bir derbi heyecanı yaşandı. Galatasaray sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 2-1 yenilirken sarı-kırmızılıların yıldız ismi Mbaye Diagne faul gerekçesiyle iptal edilen golüne ilişkin konuştu.

Diagne, "Takım olarak iyiydik. Goldü bence. Rize'de de aynısı olmuştu. O gol sayıldı. Oyuncuya hafif bir temasım oldu. Bu maçtan 3 puan almamız gerekiyordu. Çalışmalarımıza devam edip sonraki maça bakacağız" ifadelerini kullandı.

Senegalli futbolcu ayrıca sosyal medya hesabından, Berkan Kutlu'nun son dakikalarındaki pozisyonu paylaşarak "Allah Allah ya bu ne ya" ifadelerine yer verdi.