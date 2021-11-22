Haberler Galatasaray Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Diagne'yi çıldırtan anlar!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Diagne'yi çıldırtan anlar!

Süper Lig'in 13. haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe, Crespo'nun 90+4'te attığı golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrılırken, derbinin ardından ilginç olaylar yaşandı. Mücadelenin son dakikalarında bir golü iptal edilen Mbaye Diagne, bitiş düdüğünün ardından sevinen sarı-lacivertli futbolcuların arasında kalınca ortalık karıştı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 16:06
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Diagne'yi çıldırtan anlar! Arada kalınca...

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi konuk ederken Miguel Crespo'nun son dakika golüyle konuk ekip derbiden üç puanla ayrıldı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Diagne'yi çıldırtan anlar! Arada kalınca...

90'DA İŞLER TERS DÖNDÜ
Karşılaşmanın son anları bir hayli gergin geçerken Galatasaray'ın Diagne ile bulduğu gol Berisha'ya faul yapıldığı gerekçesiyle iptal edildi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Diagne'yi çıldırtan anlar! Arada kalınca...

Fenerbahçe Tisserand'ın kırmızı kartıyla 1 kişi eksik götürdüğü mücadeleyi son dakika golüyle kazanırken NEF Stadı'nda gelen bu zafer sarı lacivertlileri zirve yolunda yeniden ümitlendirdi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Diagne'yi çıldırtan anlar! Arada kalınca...

FENERBAHÇELİLERİN KUTLAMASI BAŞLADI
Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte ise Fenerbahçeli futbolcular çok büyük bir sevinç yaşadı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Diagne'yi çıldırtan anlar! Arada kalınca...

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Kaleci Berke Özer gözyaşlarına hakim olamazken sakatlığı süren Altay Bayındır, meslektaşının yanına koşarak kendisini ilk tebrik eden isim oldu.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Diagne'yi çıldırtan anlar! Arada kalınca...

Eleştirilerin odağındaki teknik direktör Vitor Pereira da sevinç yumağına katılan isimlerden biri oldu. Portekizli teknik adam, galibiyet coşkusunu Kim Min Jae ile beraber yaşadı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Diagne'yi çıldırtan anlar! Arada kalınca...

DIAGNE KUTLAMALARIN İÇİNDE KALIRSA...
Galatasaray'ın golcüsü Mbaye Diagne Fenerbahçe'nin orta sahada yaptığı kutlama esnasında tünele doğru hareketlendi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Diagne'yi çıldırtan anlar! Arada kalınca...

Hürriyet'in haberine göre; galibiyet kutlaması yapan Fenerbahçeli futbolcular ve teknik ekibin oluşturduğu grupla çarpışan Senegalli, sarı lacivertlilere yöneldi. Bu esnada Diagne ile sarı lacivertliler arasında itiş kakış yaşandı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Diagne'yi çıldırtan anlar! Arada kalınca...

SAKİNLEŞMEDİ
Daha sonra Galatasaray'ın yedek kalecisi İsmail Çipe, Berkan ve Taylan Antalyalı da tartışmaya katıldı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Diagne'yi çıldırtan anlar! Arada kalınca...

MERT VE İRFAN DEVREDE
Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci takım arkadaşlarını ayrı bölüme götürerek ortamı yumuşatmaya çalıştı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Diagne'yi çıldırtan anlar! Arada kalınca...

Mbaye Diagne, İsmail Çipe'nin uzun süren gayreti sonrasında yatıştı ve tekrar tünele doğru hareketlendi. Yayıncı kuruluş görüntülerine yansımayan gergin anların ardından Fenerbahçeli futbolcular, deplasman tribününün olduğu bölüme yöneldi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Diagne'yi çıldırtan anlar! Arada kalınca...

Sarı lacivertliler, Halil Umut Meler'in son düdüğü çalmasının ardından Nef Stadı'nda taraftarları yer almamasına rağmen galibiyeti deplasman tribününün önünde kutladı. Galatasaray taraftarı bu anlarda Fenerbahçeli futbolculara büyük tepki gösterdi.

DİĞER
Aslı Turanlı tüm dikkatleri üzerine çekti!
Kartal'da 5 çılgın genç trafikte birdirbir oynadı
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor