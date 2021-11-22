Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Diagne'yi çıldırtan anlar!

FENERBAHÇELİLERİN KUTLAMASI BAŞLADI

Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte ise Fenerbahçeli futbolcular çok büyük bir sevinç yaşadı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kaleci Berke Özer gözyaşlarına hakim olamazken sakatlığı süren Altay Bayındır, meslektaşının yanına koşarak kendisini ilk tebrik eden isim oldu.