Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Diagne'yi çıldırtan anlar!

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi konuk ederken Miguel Crespo'nun son dakika golüyle konuk ekip derbiden üç puanla ayrıldı.
90'DA İŞLER TERS DÖNDÜ
Karşılaşmanın son anları bir hayli gergin geçerken Galatasaray'ın Diagne ile bulduğu gol Berisha'ya faul yapıldığı gerekçesiyle iptal edildi.
Fenerbahçe Tisserand'ın kırmızı kartıyla 1 kişi eksik götürdüğü mücadeleyi son dakika golüyle kazanırken NEF Stadı'nda gelen bu zafer sarı lacivertlileri zirve yolunda yeniden ümitlendirdi.