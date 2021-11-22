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FENERBAHÇE HABERLERİ: Yok artık Berke Özer! Premier Lig...
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada sarı-lacivertli ekibin kalesini koruyan Berke Özer, başarılı performansı ile göz doldurdu. Kariyerinde ilk kez Galatasaray derbisinde Fenerbahçe forması giyen Berke Özer, maç sonrası duygusal anlar yaşadı. Galatasaray'ın Feghouli, Cicaldau ve Diagne ile yakaladığı net pozisyonlarda kalesini gole kapatan Berke Özer, maçın bitiş düdüğü ile birlikte gözyaşlarına boğuldu. Berke'nin maç sonu istatistikleri de dikkat çekti. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 15:22 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 15:26