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Galatasaray - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray maçı biletleri ne kadar?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, Fransa Ligi temsilcisi Marsilya'yı konuk edecek. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak olan müsabakayı taraftarlar sabırsızlıkla bekliyor. Aslan E grubunda 8 puan ile ilk sırada yer alıyor. Galatasaray kritik maçı kazanarak liderliğini sürdürmek istiyor. Maçın yayın saati, kanalı ve bilet fiyatları merak konusu oldu. Peki, Galatasaray - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray maçı biletleri ne kadar?

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 16:08 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2021 Pazartesi 16:11
Galatasaray - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray maçı biletleri ne kadar?

GALATASARAY - MARSİLYA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. 5. hafta maçında Galatasaray, sahasında Cengiz Ünder'in formasını giydiği Marsilya'yı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Galatasaray - Marsilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray maçı biletleri ne kadar?

GALATASARAY - MARSİLYA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Marsilya maçı 25 Kasım Perşembe günü saat 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak. Mücadele ile ilgili tüm detaylar fotomac.com.tr'de yer alacak.

GALATASARAY - MARSİLYA MAÇI BİLET FİYATLARI

Galatasaray - Marsilya maçı için en pahalı 1.250 TL, en ucuz bilet ise 125 TL olarak açıklandı. Karşılaşmanın biletlerinin yarın saat 14.00'ten itibaren ise genel satışa çıkacağı aktarıldı.

GALATASARAY MARSİLYA MAÇININ İDDAA ORANLARI

Galatasaray 2.34
Beraberlik 2.80
Marsilya 2.23

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