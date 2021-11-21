SPOR HABERİ - Galatasaray'dan derbi paylaşımı! "Aslan gibi savaş"

Süper Lig'de heyecan 13. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın, sonucu en çok merak edilen ve futbolsverlerin heyecanla beklediği mücadelesinde Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Şampiyonluk yarışını da oldukça yakından ilgilendiren mücadele öncesinde Galatasaray cephesinden bir paylaşım geldi.

İşte Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan o paylaşım...