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SPOR HABERİ - Galatasaray'dan derbi paylaşımı! "Aslan gibi savaş"

Spor haberi... Süper Lig'in 13. haftası kritik bir mücadeleye sahne olacak. Ezeli rakiplerden Galatasaray ile Fenerbahçe, Sarı-Kırmızılılar'ın ev sahipliğinde karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi ev sahibi ekipten derbi paylaşımı geldi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2021 Pazar 14:50
SPOR HABERİ - Galatasaray'dan derbi paylaşımı! "Aslan gibi savaş"

Süper Lig'de heyecan 13. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın, sonucu en çok merak edilen ve futbolsverlerin heyecanla beklediği mücadelesinde Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Şampiyonluk yarışını da oldukça yakından ilgilendiren mücadele öncesinde Galatasaray cephesinden bir paylaşım geldi.

İşte Sarı-Kırmızılılar'dan yapılan o paylaşım...

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