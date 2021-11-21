Haberler Galatasaray İşte Galatasaray Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri!

İşte Galatasaray Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri!

Galatasaray bugün sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. Zirveden kopmak istemeyen sarı-kırmızılı ekip, 52 bin kişilik taraftarının desteğiyle sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Hafta boyunca Fenerbahçe'yi analiz eden Fatih Terim, rakibi karşısında ilk yarıda maçı koparmayı planlıyor. Aslantepe'ye 3 puan parolasıyla giden Fenerbahçe de bu maça kilitlendi. Galibiyet yemini eden futbolcular, kara bulutları dağıtmaya kararlı. Hem Fatih Terim hem Vitor Pereira, derbide sahaya süreceği 11'leri büyük ölçüde belirledi. İşte Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi son detaylar ve muhtemel 11'ler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2021 Pazar 06:50
İşte Galatasaray Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında bugün sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Nef Stadı'nda yapılacak derbi, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Biletleri çıkar çıkmaz tükenen maç kapalı gişe oynanacak. Karşılaşma zirvenin gerisine düşen iki takım açısından da büyük önem taşıyor. Fatih Terim, 52 bin kişilik taraftarının desteğiyle takımı karşılaşmaya baskılı başlatmak istiyor. Yaklaşık iki haftadır yardımcılarıyla beraber derbinin şifreleri üzerinde çalışma yapan tecrübeli teknik adam ilk yarıdan maçı koparma hedefinde...

İşte Galatasaray Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri!

MOHAMED VE HALİL BİRLİKTE

Sarı-kırmızılılarda en çok merak edilen ileri uçta görev yapacağı... Mostafa Mohamed, Mbaye Diagne ve Halil üçlüsünden hangisinin ya da hangi ikilinin ilk 11'de görev yapacağı merak edilirken erken gol bulmak isteyen Galatasaray'da Mostafa ile Halil bir adım daha öne çıkıyor. Galatasaray orta sahanın dinamosu Berkan Kutlu'dan bir an bile durmaması isteniyor. Fenerbahçe'ye oyunun hiçbir anında merkezi teslim etmek istemeyen sarı-kırmızılılarda milli futbolcuya büyük iş düşecek. Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Sacha Boey ve Arda zorlu derbide forma giyemeyecek.

İşte Galatasaray Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri!

KALEDE BERKE VAR

Fenerbahçe, dev derbide 3 futbolcusundan kesin yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan kaleci Altay Bayındır ile Enner Valencia yok. Luiz Gustavo bireysel olarak çalışmalara katılsa da tam olarak hazır hale gelmedi ve oynaması beklenmiyor. Gribal enfeksiyon geçirdiği için önceki gün dinlendirilen kaleci Berke Özer ise zorlu maçta kalesini koruyacak.

SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor