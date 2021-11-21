Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Fenerbahçe derbisi yorumu! "Oyun anlayışımız..."

Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Fenerbahçe derbisi yorumu! "Oyun anlayışımız..."

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Dev derbi öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, önemli açıklamalarda bulundu. Terim, "Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Derbilerin keyfini herkes çıkarmalı. Oyuncularıma da aynısını söyledim. Öyle bir gece olur inşallah." dedi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2021 Pazar 18:36 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2021 Pazar 18:42
Son dakika spor haberi: Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Fenerbahçe derbisi yorumu! "Oyun anlayışımız..."

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Dev derbi öncesi sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, önemli açıklamalarda bulundu. Terim, "Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Derbilerin keyfini herkes çıkarmalı. Oyuncularıma da aynısını söyledim. Öyle bir gece olur inşallah." dedi.

İşte o sözler...

Fatih Terim: Bu kadar zaman sonrası gelen taraftarımızla bütünleşip, kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Derbilerin keyfini herkes çıkarmalı. Oyuncularıma da aynısını söyledim. Öyle bir gece olur inşallah.

Bizde de taraftarda da özlem söz konusu. Şu atmosferi özlemişiz. Bir Beşiktaş maçıyla seyircisiz oynamaya başlamıştık, Fenerbahçe maçıyla seyircili dönüyoruz. Umarım güne yakışır bir maç olur.

Felsefemiz, oyun anlayışımız değişmez ama rakibe göre, o güne göre, sonuca göre, bazı değişiklikler yapabiliriz. Kazanmayı hepimiz isteriz. Eğer mümkünse iyi oynayıp kazanmayı isteriz.

Galatasaray'ın oyun planı çok açık, hele Ali Sami Yen'de. Mümkünse rakip yarı alanda oynamaya çalışacağız eğer yapabilirsek. Topun kontrolünü almaya çalışacağız ki Fenerbahçe top kontrolü yüksek oyunculardan kurulu.

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