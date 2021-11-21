Galatasaray Fenerbahçe maçında hangi futbolcular izlenecek? Derbiye gözlemci yağmuru...

Süper Lig'de heyecan fırtınası 13. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın en dikkat çeken karşılaşmasında ise ezeli rakiplerden Galatarasaray Nef Stadyumu'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.
İlk 12 hafta sonunda Galatasaray 21 puan toplarken, Fenerbahçe ise 20 puan toplamış durumda. Kritik mücadele ligde hem zirve yarışını, hem de takımların kaderini yakından ilgilendiriyor.
Süper Lig tarihinde 129. kez karşı karşıya gelecek ekipler mutlak galibiyet ararken, lig maçlarındaki galibiyet sayılarında Sarı-Lacivertli ekiplerin 50-35'lik üstünlüğü bulunuyor.