Galatasaray Fenerbahçe maçında hangi futbolcular izlenecek? Derbiye gözlemci yağmuru...

4) BERKAN KUTLU Sarı Kırmızılılarda performansıyla en dikkat çeken isimlerden biri de Aytemiz Alanyaspor'dan transfer edilen Berkan Kutlu oldu. Genç futbolcu kısa süre içinde Avrupa'nın birçok kulübü tarafından yakın takibe alındı. Özellikle Italyan devi Inter'in başarılı futbolcuyla ciddi şekilde ilgilendiği bilinirken, derbide gözlerin üzerinde olacağı bir diğer isim.

5) FERDİ KADIĞOLU Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Sarı-Lacivertli formayla en iyi sezonunu yaşıyor. Performansıyla birçok Avrupa ekibinin dikkatini çeken Kadığolu'nun derbi performansıda birçok scout tarafından mercek altına alınacak.