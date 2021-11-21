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Galatasaray Fenerbahçe maçında hangi futbolcular izlenecek? Derbiye gözlemci yağmuru...

Spor haberi... Süper Lig'de büyük gün... Ligin 13. hafta mücadelesinde ezeli rakiplerden Galatasaray ile Fenerbahçe, NEF Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Kapalı gişe oynanacak derbi yalnıca taraftarlarca değil birçok dev kulübün scoutları tarafından da yakından takip edilecek. Peki Galatasaray Fenerbahçe maçında hangi futbolcular izlenecek? İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2021 Pazar 15:48
Galatasaray Fenerbahçe maçında hangi futbolcular izlenecek? Derbiye gözlemci yağmuru...

Süper Lig'de heyecan fırtınası 13. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın en dikkat çeken karşılaşmasında ise ezeli rakiplerden Galatarasaray Nef Stadyumu'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Galatasaray Fenerbahçe maçında hangi futbolcular izlenecek? Derbiye gözlemci yağmuru...

İlk 12 hafta sonunda Galatasaray 21 puan toplarken, Fenerbahçe ise 20 puan toplamış durumda. Kritik mücadele ligde hem zirve yarışını, hem de takımların kaderini yakından ilgilendiriyor.

Galatasaray Fenerbahçe maçında hangi futbolcular izlenecek? Derbiye gözlemci yağmuru...

Süper Lig tarihinde 129. kez karşı karşıya gelecek ekipler mutlak galibiyet ararken, lig maçlarındaki galibiyet sayılarında Sarı-Lacivertli ekiplerin 50-35'lik üstünlüğü bulunuyor.

Galatasaray Fenerbahçe maçında hangi futbolcular izlenecek? Derbiye gözlemci yağmuru...

Kritik karşılaşma her iki ekip için de büyük öneme sahipken, bazı isimler için ekstra bir öneme sahip...

Galatasaray Fenerbahçe maçında hangi futbolcular izlenecek? Derbiye gözlemci yağmuru...

Tüm biletlerin kısa sürede tükendiği karşılaşmayı taraftarların yanı sıra birçok gözlemcinin de takip edeceği gelen bilgiler arasında.

Galatasaray Fenerbahçe maçında hangi futbolcular izlenecek? Derbiye gözlemci yağmuru...

Peki Galatasaray Fenerbahçe maçında hangi futbolcular izlenecek? İşte o isimler...

Galatasaray Fenerbahçe maçında hangi futbolcular izlenecek? Derbiye gözlemci yağmuru...

1) KIM MIN JAE

Fenerbahçe'nin sezon başında transfer ettiği Kim Min Jae için Tottenham takibini sürdürüyor. Güney Koreli stoper için İngiliz kulübü scout çalışmalarını kesmediği bilinirken, futbolcunun dev derbideki performansının scoutlar tarafından takip edilmesi bekleniyor.

Galatasaray Fenerbahçe maçında hangi futbolcular izlenecek? Derbiye gözlemci yağmuru...

2) KEREM AKTÜRKOĞLU

Bir süredir menajeriyle birlikte masada olan Aktürkoğlu Sarı-Kırmızılı kulüple yeni kontrat imzalamaya hazırlanıyor. Öte yandan, Fransız kulüpleri, Nantes, Lyon, Bordeaux ve Marsilya temsilcileri, Fenerbahçe maçında Kerem'i canlı olarak takip edecek. Alman scoutların da bu maçta yine yakın takipte olacakları öğrenildi.

Galatasaray Fenerbahçe maçında hangi futbolcular izlenecek? Derbiye gözlemci yağmuru...

3) ATTILA SZALAI

Szalai için yarışan ekiplerden Atletico Madrid, Sevilla ve Chelsea'nin yetkililerinin de dev karşılaşmayı takip edeceği biliniyor.

Galatasaray Fenerbahçe maçında hangi futbolcular izlenecek? Derbiye gözlemci yağmuru...

4) BERKAN KUTLU

Sarı Kırmızılılarda performansıyla en dikkat çeken isimlerden biri de Aytemiz Alanyaspor'dan transfer edilen Berkan Kutlu oldu. Genç futbolcu kısa süre içinde Avrupa'nın birçok kulübü tarafından yakın takibe alındı. Özellikle Italyan devi Inter'in başarılı futbolcuyla ciddi şekilde ilgilendiği bilinirken, derbide gözlerin üzerinde olacağı bir diğer isim.

Galatasaray Fenerbahçe maçında hangi futbolcular izlenecek? Derbiye gözlemci yağmuru...

5) FERDİ KADIĞOLU

Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Sarı-Lacivertli formayla en iyi sezonunu yaşıyor. Performansıyla birçok Avrupa ekibinin dikkatini çeken Kadığolu'nun derbi performansıda birçok scout tarafından mercek altına alınacak.

Galatasaray Fenerbahçe maçında hangi futbolcular izlenecek? Derbiye gözlemci yağmuru...

6) OLIMPIU MORUTAN

Yaz transfer döneminde Steaua Bükreş'ten 3.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Rumen oyuncu, her geçen gün performansını üst seviyeye çıkarıyor. Romanya Milli Takımı'nda sakatlık yaşayan ancak takımla çalışmalara katılan Morutan'ın derbide hamle oyuncusu olarak saklanması bekleniyor. Birçok kulübün listesinde olan yıldız oyuncu da performansı en çok merak edilen isimlerden.

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