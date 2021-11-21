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Galatasaray Fenerbahçe maçı sonrası Necati Ateş açıklamalarda bulundu: Galatasaray'ın büyüklüğünü sınamasınlar.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar zorlu karşılaşmada ezeli rakibine 2-1'lik skorla kaybetti. Maçın ardından Fatih Terim'in kırmızı kart görmesi nedeniyle yayıncı kuruluşa Galatasaray cephesinden açıklamaları Necati Ateş yaptı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2021 Pazar 22:12 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2021 Pazar 22:18
Galatasaray Fenerbahçe maçı sonrası Necati Ateş açıklamalarda bulundu: Galatasaray'ın büyüklüğünü sınamasınlar.

Fatih Terim'in yardımcısı Necati Ateş maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İŞTE NECATİ ATEŞ'İN AÇIKLAMALARI:

Maça iyi başladık, öne de geçtik. Skoru ilk yarıda daha farklı yere getirebilirdik ama maalesef yediğimiz bir golle... Bu itme pozisyonları canımızı yaktı. Kerem'in pozisyonunda itme olduğuna baksalar... O da itme, bu da itme. Berkan'ın pozisyonu da itme.

Bütün Türkiye görüyor aynı itmeyi. Canımız yanıyor. Canımız yandığında da sesimiz çıkıyor, sonra maçı değil bunları konuşmak zorunda kalıyoruz. Geçen sene Mostafa'ya aynı pozisyonda kırmızı kart verdi, aynı hakem.

Bize bunları yaşatamazlar, Galatasaray'ın büyüklüğünü sınamasınlar. Gözünün önünde oluyor, biz de cephede görüyoruz her şeyi. 1. golde de bana göre %100 faul var. Kerem'in pozisyonunda çağırmıyorsan, Diagne'nin pozisyonunda golü vereceksin.

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