Galatasaray - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe derbisi hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Süper Lig'in 13. haftasında heyecan devam ediyor. Çıkış arayan iki dev Galatasaray ve Fenerbahçe Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

📺 GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı 21 Kasım Pazar günü saat 19:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar aspor.com.tr'de yer alacak.

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GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Halil, Kerem, Mohamed.

FENERBAHÇE: Berke, Kim, Szalai, Tisserand, Mert Hakan, Sosa, Osayi, Ferdi, Mesut, İrfan Can, Serdar

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Halil, Kerem, Mohamed.

FENERBAHÇE: Berke, Kim, Szalai, Tisserand, Mert Hakan, Sosa, Osayi, Ferdi, Mesut, İrfan Can, Serdar

👤 GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇINI HAKEMİ KİM?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.

📉 HALİL UMUT MELER'İN PERFORMANSI!

İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, Süper Lig'de 121 maç yönetti. Bu maçların 55'ini ev sahibi takımlar, 43'ünü ise deplasman takımları kazandı. 23 maç ise beraberlikle noktalandı. Meler, mücadelelerde 579 sarı kart ve 39 kırmızı kart gösterdi. Meler, kariyerinde maç başına 4,98 sarı kart ve 0,29 kırmızı kart ortalamalarına sahip bulunuyor.

🏟 GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇINI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları da belli oldu. En pahalı bilet 1250 TL olurken en ucuz bilet ise 125 TL olarak satıldı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak mücadele için tüm biletler satıldı.

SON 6 DERBİNİN 5'İ BERABERE

Nef Stadı'nda yapılan son 6 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin 5'inde kazanan çıkmadı. İki takım, 2015-2016, 2017-2018, 2019-2020, 2020-2021 sezonlarında 0-0, 2018-2019 sezonunda 2-2 berabere kaldı.

GALATASARAY FENERBAHÇE'YE KARŞI SAHASINDA 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Sarı-kırmızılı ekip, sahasında çıktığı son 6 Fenerbahçe derbisinde galibiyet elde edemedi. Fenerbahçe'ye karşı iç sahadaki son galibiyetini 2014-2015 sezonunda 2-1'lik skorle elde eden Galatasaray, sonrasındaki 6 karşılaşmada 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Bu süreçteki 5 derbide gol atamayan Galatasaray, sadece 1 müsabakada 2 kez fileleri havalandırabildi. Fenerbahçe ise 6 müsabakanın 2'sinde toplam 3 gol bulabildi.

Nef Stadı'nda yapılan 12 derbinin sonuçları şöyle:

2010-2011 18 Mart 2011 1-2

2011-2012 7 Aralık 2011 3-1

2011-2012 (Süper Final) 22 Nisan 2012 1-2

2012-2013 16 Aralık 2012 2-1

2013-2014 6 Nisan 2014 1-0

2014-2015 18 Ekim 2014 2-1

2015-2016 13 Nisan 2016 0-0

2016-2017 23 Nisan 2017 0-1

2017-2018 22 Ekim 2017 0-0

2018-2019 2 Kasım 2018 2-2

2019-2020 28 Eylül 2019 0-0

2020-2021 27 Eylül 2020 0-0

🚑 BOEY VE ARDA TURAN OYNAYAMAYACAK

Galatasaray'da iki futbolcu sakatlıkları nedeniyle derbide görev yapamayacak. Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Sacha Boey ve Arda Turan, maçın kadrosunda yer alamayacak. Galatasaray'da sarı kart ceza sınırında bulunan Taylan Antalyalı, kart görmesi durumunda 14. haftadaki Yeni Malatyaspor müsabakasında forma giyemeyecek. Romanya Milli Takımı'ndan sakat dönen ve takımla kontrollü bir şekilde çalışan Olimpiu Morutan kadroda yer alabilecek.

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👉 LİGDE 129. RANDEVU

Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 128 kez rakip oldu. Ligde de galibiyet sayılarında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Kanarya, 50 kez rakibini mağlup etmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, 35 defa 3 puanla ayrılan taraf olurken, 43 maç ise berabere sona erdi. Lig müsabakalarında sarı-lacivertliler 158, sarı-kırmızılılar ise 123 gol atma başarısı gösterdi.

⚽FENERBAHÇE 5 YIL BEKLEDİ

Fenerbahçe, Galatasaray karşısında ilk golü ve galibiyeti, rekabetteki 8. randevuda elde etti. Union Club sahasında 4 Ocak 1914'te yapılan İstanbul Ligi maçını 4-2 kazanan Fenerbahçe, böylece rakibi karşısında yaklaşık 5 yıl süren suskunluğuna da son vermiş oldu. Sarı-lacivertli takım adına Galatasaray'a tarihteki ilk golü ise Hasan Kamil Sporel attı.

👉EN AZ VE EN ÇOK SEYİRCİLİ MAÇLAR

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda en az seyirci 17 Kasım 1922'deki karşılaşmaya geldi. İttihat Sahası'nda sağanak altında, hakem Fethi Tahsin Başaran'ın şemsiyeyle yönetmek zorunda kaldığı maçı, tamamı biletsiz 14 kişi izledi. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 21 Eylül 2003'te yapılan lig maçını ise 70 bin 125 seyirci takip etti. Bu rakam, rakipler arasındaki bir maçı izleyen seyirci sayısındaki rekor olarak tarihe geçti.

👉REKABETİN GOLCÜLERİ

Rekabette en fazla golü Fenerbahçeli Zeki Rıza Sporel attı. Sporel, Galatasaray'a karşı oynadığı 42 maçta toplam 27 kez rakip fileleri havalandırdı.

Zeki Rıza Sporel'i, 24 golle yine bir Fenerbahçeli Alaattin Baydar izliyor. Fenerbahçeli Lefter Küçükandonyadis'in 20, Galatasaraylı Metin Oktay'ın ise rekabette 19 golü bulunuyor. Bu arada, iki takımda da forma giyen Tanju Çolak'ın da 14'ü Galatasaray, 8'i Fenerbahçe formasıyla olmak üzere rekabette toplam 22 golü var. Lig maçlarında ise Galatasaraylı Metin Oktay 9, Fenerbahçeli Aykut Kocaman 8 golle takımlarının en golcü isimleri oldu.

👉TURGAY ŞEREN'İN REKORU

Fenerbahçe-Galatasaray maçlarında en çok oynama rekoru merhum Turgay Şeren'e ait. A Milli Takım ve Galatasaray'ın unutulmaz kalecilerinden Şeren, Fenerbahçe'ye karşı sarı-kırmızılı kaleyi 55 kez korurken, rekabette en çok forma giyen futbolcu unvanını elinde bulunduruyor.

👉DERBİ HEYECANINI İKİ TAKIMDA DA YAŞAYANLAR

Birçok oyuncu futbolculuk hayatında iki takım formasını da giyme şansını buldu.

Son dönemde iki takımda da oynayan futbolcular şunlar:

Raşit Çetiner, Güngör Tekin, Erdoğan Arıca, Engin Verel, Mehmet Oğuz, Erhan Önal, Arif Kocabıyık, İlyas Tüfekçi, Tanju Çolak, Semih Yuvakuran, Selçuk Yula, Hasan Vezir, Benhur Babaoğlu, Elvir Boliç, Sedat Balkanlı, Saffet Sancaklı, Ahmet Yıldırım, Sergen Yalçın, Emre Aşık, Fatih Akyel, Elvir Baliç, Haim Michael Revivo, Abdullah Ercan, Mehmet Yozgatlı, Stjepan Tomas, Servet Çetin, Emre Belözoğlu, Caner Erkin, Kazım Kazım, Mehmet Topal, Burak Yılmaz, Olcan Adın, Serdar Aziz, Şener Özbayraklı, Tolga Ciğerci, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş.

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👉EN ÇOK GÖRÜLEN SONUÇ: 1-0

İki takımın 112 yıllık geçmişinde, geride kalan 393 maçta en çok görülen sonuç 1-0 oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki maçlarda tam 74 kez 1-0'lık sonuç ortaya çıktı, 48 kez 2-1'lik skor alındı.

👉EN ÇOK MART AYINDA KARŞILAŞTILAR

enerbahçe ile Galatasaray, en çok mart, en az ise temmuz aylarında karşılaştı.

İki takım, mart ayında 51 kez birbirleriyle karşılaştı, temmuz ayında ise yalnızca 10 kez maç yaptı.