Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi Fatih Terim konuştu! "Yaptık yine yaparız"

Genç oyuncularıyla daha sonra toplantı gerçekleştiren Fatih hoca, "Galatasaray için Fenerbahçe maçlarının önemi büyüktür. Sahaya çıkıp aslanlar gibi mücadelede edeceğinizi biliyorum. Daha önce rakibimizi defalarca mağlup ettik. Yaptık yine yaparız! Bu galibiyet bize büyük güç katacak. Onun için sizden 90 dakika mücadele etmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.
Takvim'in haberine göre, Galatasaray'ın genç yıldızlarının barkovizyon gösterisinden bir hayli etkilendiği ve Fatih Terim'e galibiyet sözü verdikleri öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup ederek zirve yarışından hem geri kalmak istemiyor hem de rakibine darbe indirmeyi planlıyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Terim oyuncularına, "Oyun disiplininden bir an olsun sapmayalım" talimatı verdi.