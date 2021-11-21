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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi Fatih Terim konuştu! "Yaptık yine yaparız"

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 13. haftasında kritik Fenerbahçe derbisine çıkacak. Maç öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuncuylarıyla özel bir toplantı düzenledi. Terim, Fenerbahçe derbisinde ilişkin, "Daha önce yaptık, yine yaparız." dedi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2021 Pazar 06:50
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi Fatih Terim konuştu! "Yaptık yine yaparız"
Galatasaray dev derbiye hazır… Sarı- Kırmızılılar'ın Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesinde genç oyuncularına mental yükleme yaptı. İmparator, genç yıldızların daha da havaya girmesi için sürpriz hazırladı. Terim, hazırladığı barkovizyon gösterisinde geçmiş Fenerbahçe galibiyetlerini oyuncularına izletti…

Genç oyuncularıyla daha sonra toplantı gerçekleştiren Fatih hoca, "Galatasaray için Fenerbahçe maçlarının önemi büyüktür. Sahaya çıkıp aslanlar gibi mücadelede edeceğinizi biliyorum. Daha önce rakibimizi defalarca mağlup ettik. Yaptık yine yaparız! Bu galibiyet bize büyük güç katacak. Onun için sizden 90 dakika mücadele etmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Takvim'in haberine göre, Galatasaray'ın genç yıldızlarının barkovizyon gösterisinden bir hayli etkilendiği ve Fatih Terim'e galibiyet sözü verdikleri öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup ederek zirve yarışından hem geri kalmak istemiyor hem de rakibine darbe indirmeyi planlıyor.

Galatasaray Teknik Direktörü Terim oyuncularına, "Oyun disiplininden bir an olsun sapmayalım" talimatı verdi.
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