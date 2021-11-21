Haberler Galatasaray Evinde 3 puana hasret

Evinde 3 puana hasret

Galatasaray bugün Fenerbahçe karşısında yeni bir sayfa açmaya çalışacak. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında çıktığı son 6 Fenerbahçe derbisinde galibiyet elde edemedi. Fenerbahçe'ye karşı iç sahadaki son galibiyetini 2014-2015 sezonunda 2-1'lik skorla elde eden Galatasaray, sonrasındaki 6 karşılaşmada 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Öte yandan Nef Stadı'nda oynananson 6 derbinin 5'inde kazanan çıkmadı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2021 Pazar 06:50
Evinde 3 puana hasret
Galatasaray bugün Fenerbahçe karşısında yeni bir sayfa açmaya çalışacak. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında çıktığı son 6 Fenerbahçe derbisinde galibiyet elde edemedi. Fenerbahçe'ye karşı iç sahadaki son galibiyetini 2014-2015 sezonunda 2-1'lik skorla elde eden Galatasaray, sonrasındaki 6 karşılaşmada 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Öte yandan Nef Stadı'nda oynananson 6 derbinin 5'inde kazanan çıkmadı.
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