Haberler Galatasaray Çok farkları yok

Çok farkları yok

Galatasaray'ın sahasında oynanan 65 derbinin 23'ünü ev sahibi takım kazanırken, 17 maç Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi. Sarı-kırmızılılar 63 gol atarken, sarı-lacivertliler 54 golde kaldı. Bu sezonki maçlara bakıldığında Galatasaray'ın sahasında oynadığı maçlarda rakiplerine ciddi bir üstünlük kuramadığı dikkat çekiyor. Fenerbahçe'nin de bu sezonki deplasman karnesi parlak değil...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2021 Pazar 06:50
Çok farkları yok
Galatasaray'ın sahasında oynanan 65 derbinin 23'ünü ev sahibi takım kazanırken, 17 maç Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi. Sarı-kırmızılılar 63 gol atarken, sarı-lacivertliler 54 golde kaldı. Bu sezonki maçlara bakıldığında Galatasaray'ın sahasında oynadığı maçlarda rakiplerine ciddi bir üstünlük kuramadığı dikkat çekiyor. Fenerbahçe'nin de bu sezonki deplasman karnesi parlak değil...
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