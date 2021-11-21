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Bahislerde Cimbom önde

Derbı üzerine bahis oynayanlara göre Pazar akşam GalatasarayFenerbahçe derbisini ev sahibi ekip kazanacak. Şimdiye kadar oynanan bahislerin yüzde 51'i Galatasaray galibiyeti, yüzde 26'sı Fenerbahçe galibiyete üzerine oynanmış durumda... Derbiye bahis yapanların Galatasaray'ın gol atacağına inancı çok yüksek. Son güne girilirken gol üzerine bahis oynayanların yüzde 92'si sarı-kırmızılıların gol atacağını ön gördü. Fenerbahçe'den gol beklentisi de yüzde 76'yı buldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2021 Pazar 06:50
Bahislerde Cimbom önde
Derbı üzerine bahis oynayanlara göre Pazar akşam GalatasarayFenerbahçe derbisini ev sahibi ekip kazanacak. Şimdiye kadar oynanan bahislerin yüzde 51'i Galatasaray galibiyeti, yüzde 26'sı Fenerbahçe galibiyete üzerine oynanmış durumda... Derbiye bahis yapanların Galatasaray'ın gol atacağına inancı çok yüksek. Son güne girilirken gol üzerine bahis oynayanların yüzde 92'si sarı-kırmızılıların gol atacağını ön gördü. Fenerbahçe'den gol beklentisi de yüzde 76'yı buldu.
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