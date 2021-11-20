GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi dev gelir!

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev karşılaşmada kimin galip geleceği bilinmez ancak sarı-kırmızılılar daha maç düdüğü çalmadan önemli bir gelir elde etti.
Milliyet'te yer alan habere göre Cimbom, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı 9 Kasım'dan itibaren karşılaşmaların tam kapasite seyirciyle oynanması kararıyla birlikte derbiyi paraya tahvil etti.
Taraftarının büyük ilgisiyle karşılaşan sarı-kırmızılılar, 52 bin 500 biletin tamamını satarak, Ali Sami Yen Kompleksi Nef Stadyumu'nun rekorunu kırdı. Karşılaşmaya konuk takımdan hiç taraftar alınmaması nedeniyle tüm koltuklar sarı-kırmızılılara ayrıldı.