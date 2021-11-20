Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi dev gelir!

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi dev gelir!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 13. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile kritik bir derbi mücadelesine çıkacak olan Galatasaray daha oynamadan önemli bir gelirin sahibi oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 07:56
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi dev gelir!

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki dev karşılaşmada kimin galip geleceği bilinmez ancak sarı-kırmızılılar daha maç düdüğü çalmadan önemli bir gelir elde etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi dev gelir!

Milliyet'te yer alan habere göre Cimbom, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı 9 Kasım'dan itibaren karşılaşmaların tam kapasite seyirciyle oynanması kararıyla birlikte derbiyi paraya tahvil etti.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi dev gelir!

Taraftarının büyük ilgisiyle karşılaşan sarı-kırmızılılar, 52 bin 500 biletin tamamını satarak, Ali Sami Yen Kompleksi Nef Stadyumu'nun rekorunu kırdı. Karşılaşmaya konuk takımdan hiç taraftar alınmaması nedeniyle tüm koltuklar sarı-kırmızılılara ayrıldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi dev gelir!

Aslan, 52 bin 500 biletin satılmasının ardından 31 milyon liradan fazla bir parayı da şimdiden kasasına koydu. Gerek corona virüsü gerekse ekonomik koşullar nedeniyle mali anlamda sıkıntı yaşayan Galatasaray'a bu para ilaç gibi geldi. Ancak sarı-kırmızılıların geliri bununla da bitmeyecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'a Fenerbahçe derbisi öncesi dev gelir!

Sarı-kırmızılıların özellikle stadın yanındaki Galatasaray Store'da maç için rekor satış beklediği öğrenildi. Galatasaray yönetimi, bu satışlardan 10 ile 15 milyon lira arasında bir ciro bekliyor.

DİĞER
Ses yarışması ile ünlenen Ferah Zeydan'ın son hali ağızları açık bıraktı! 70 kilo vermişti...
Eda Ece'den Danilo Zanna iddialarına şoke eden yanıt! O gerçeği en iyi bilen...
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor