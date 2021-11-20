GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den Fenerbahçe yorumu: Dizleri titrer

Takımı hem taktik hem de psikolojik olarak Fenerbahçe derbisine hazırlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim talebelerine ilk 45 dakikada fişi çekme talimatı verdi. 50 bin taraftarla rakibini boğmak isteyen Terim, erken gelecek bir golle maçın çözüleceğine inanıyor.





RAKİP BASKI ALTINDA

İmparator, bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı Lazio, Marsilya ve L. Moskova maçlarında orta sahayı Taylan, Berkan ve Cicaldau'dan kurarak savunma güvenliğini ön planda tuttu.



