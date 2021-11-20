GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den Fenerbahçe yorumu: Dizleri titrer

Takımı hem taktik hem de psikolojik olarak Fenerbahçe derbisine hazırlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim talebelerine ilk 45 dakikada fişi çekme talimatı verdi. 50 bin taraftarla rakibini boğmak isteyen Terim, erken gelecek bir golle maçın çözüleceğine inanıyor.
Takımı hem taktik hem de psikolojik olarak Fenerbahçe derbisine hazırlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim talebelerine ilk 45 dakikada fişi çekme talimatı verdi. 50 bin taraftarla rakibini boğmak isteyen Terim, erken gelecek bir golle maçın çözüleceğine inanıyor.
RAKİP BASKI ALTINDA
İmparator, bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı Lazio, Marsilya ve L. Moskova maçlarında orta sahayı Taylan, Berkan ve Cicaldau'dan kurarak savunma güvenliğini ön planda tuttu.
Derbide orta sahayı Berkan ve Cicaldau'dan oluşturacak Terim, hücumcu bir 11 hazırlıyor. Başarılı çalıştırıcı, "Rakibimiz baskı altında. 50 bin taraftarımızla hızlı başlamalıyız. Erken bir gol bulursak, dizleri titrer. Oyunun ilk bölümü çok önemli" diyor.