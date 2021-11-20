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GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den Fenerbahçe yorumu: Dizleri titrer

Son dakika spor haberi: Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları hummalı şekilde sürüyor. Teknik Direktör Fatih Terim, kritik maç öncesi Florya'ya kapandı. Tecrübeli çalıştırıcı, cumartesi gecesi Florya'da kalacak ve çalışmalarını tamamlayacak. Bu sezon büyük maçlarda savunmayı ön plana çıkaran Terim, hücum emri verdi. Fenerbahçe'ye nefes aldırmayacak İmparator, “Gol erken gelirse dizleri titrer” diyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den Fenerbahçe yorumu: Dizleri titrer

Takımı hem taktik hem de psikolojik olarak Fenerbahçe derbisine hazırlayan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim talebelerine ilk 45 dakikada fişi çekme talimatı verdi. 50 bin taraftarla rakibini boğmak isteyen Terim, erken gelecek bir golle maçın çözüleceğine inanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den Fenerbahçe yorumu: Dizleri titrer

RAKİP BASKI ALTINDA
İmparator, bu sezon Avrupa Ligi'nde oynadığı Lazio, Marsilya ve L. Moskova maçlarında orta sahayı Taylan, Berkan ve Cicaldau'dan kurarak savunma güvenliğini ön planda tuttu.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den Fenerbahçe yorumu: Dizleri titrer

Derbide orta sahayı Berkan ve Cicaldau'dan oluşturacak Terim, hücumcu bir 11 hazırlıyor. Başarılı çalıştırıcı, "Rakibimiz baskı altında. 50 bin taraftarımızla hızlı başlamalıyız. Erken bir gol bulursak, dizleri titrer. Oyunun ilk bölümü çok önemli" diyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den Fenerbahçe yorumu: Dizleri titrer

İLK KEZ RAKİPLER
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira ilk kez rakip olacak. Pazar günkü müsabaka ile birlikte Fatih Terim kariyerindeki 33. Fenerbahçe derbisine çıkacak. Vitor Pereira ise Galatasaray'a karşı 4. derbisinde mücadele edecek. İki hoca saha kenarında taktikleriyle birbirine üstünlük kurmaya çalışacak.

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