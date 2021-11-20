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GALATASARAY HABERİ: Fenerbahçe'yi kanattan vuracak! Kerem Aktürkoğlu ve Feghouli'ye özel görev

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray'da tüm planlar galibiyet üzerine kuruluyor. Milli takımda şov yapan Kerem Aktürkoğlu ve Sofiane Feghouli, teknik direktör Fatih Terim’in en büyük silahı olacak. İmparator, çalım ve şut atma konusunda futbolcularını özgür bırakırken, mutlaka skora katkı beklediğini belirtti.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2021 Cumartesi 06:50
GALATASARAY HABERİ: Fenerbahçe'yi kanattan vuracak! Kerem Aktürkoğlu ve Feghouli'ye özel görev

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Cebelitarık ve Karadağ'a gol atarak Dünya Kupası'nda play-off yolunu açan Kerem Aktürkoğlu çok formda. İmparator, milli takım dönüşü genç oyuncusunu kutlarken, yüksek performansını Fenerbahçe karşısında da göstermesini istedi.

GALATASARAY HABERİ: Fenerbahçe'yi kanattan vuracak! Kerem Aktürkoğlu ve Feghouli'ye özel görev

23 yaşındaki futbolcuyla özel bir görüşme yapan İmparator, yıldız kanat oyuncusundan gol beklediğini söyledi. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 22 karşılaşmaya çıkan Kerem Aktürkoğlu; 5 gol, 4 asistle takımının en skorer isimleri arasına adını yazdırmayı başardı.

GALATASARAY HABERİ: Fenerbahçe'yi kanattan vuracak! Kerem Aktürkoğlu ve Feghouli'ye özel görev

GOLCÜLERİ BESLEYİN
Ülkesi Cezayir ile Cibuti ve Burkina Faso'ya karşı mücadele eden Sofiane Feghouli de kendini buldu. 31 yaşındaki kanat oyuncusu 2 maçta attığı 1'er golle yıldızlaştı. Galatasaray'da son 3 maçta formasına tekrar kavuşmuş ve Gaziantep karşısında asist yaparken, L. Moskova'ya şık bir gol atmıştı.

GALATASARAY HABERİ: Fenerbahçe'yi kanattan vuracak! Kerem Aktürkoğlu ve Feghouli'ye özel görev

Soso'dan forvet oyuncularına pozisyon yaratmasını da talep eden Fatih Terim, ayrıca bol şut atmasını da söyledi. Tecrübeli hoca, Kerem ile Feghouli'den savunma arkası koşularını da yapmaları gerektiğini hatırlattı. Feghouli bu sezon 15 maçta 3 gol, 1 asistle oynadı. Kerem ise 22 maçta 5 gol, 4 asistle ön plana çıktı.

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