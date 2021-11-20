GALATASARAY HABERİ: Fenerbahçe'yi kanattan vuracak! Kerem Aktürkoğlu ve Feghouli'ye özel görev

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Cebelitarık ve Karadağ'a gol atarak Dünya Kupası'nda play-off yolunu açan Kerem Aktürkoğlu çok formda. İmparator, milli takım dönüşü genç oyuncusunu kutlarken, yüksek performansını Fenerbahçe karşısında da göstermesini istedi.

23 yaşındaki futbolcuyla özel bir görüşme yapan İmparator, yıldız kanat oyuncusundan gol beklediğini söyledi. Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 22 karşılaşmaya çıkan Kerem Aktürkoğlu ; 5 gol, 4 asistle takımının en skorer isimleri arasına adını yazdırmayı başardı.

GOLCÜLERİ BESLEYİN

Ülkesi Cezayir ile Cibuti ve Burkina Faso'ya karşı mücadele eden Sofiane Feghouli de kendini buldu. 31 yaşındaki kanat oyuncusu 2 maçta attığı 1'er golle yıldızlaştı. Galatasaray'da son 3 maçta formasına tekrar kavuşmuş ve Gaziantep karşısında asist yaparken, L. Moskova'ya şık bir gol atmıştı.

