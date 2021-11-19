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GALATASARAY HABERLERİ: Ve transfer bombası patlıyor! Bakambu açıkladı

Son dakika spor haberi: Kadrosuna golcü takviyesi yapmak için kolları sıvayan Galatasaray'da yönetim, teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda çalışmaları sürdürüyor. Ocak ayındaki transferler üzerinde hummalı bir operasyon yürüten sarı-kırmızılılar nokta atışı bir golcüyü renklerine bağlamayı amaçlıyor. Bu hedef doğrultusunda hamlelerini yapacak olan Aslan, bir dönem Süper Lig'de forma giyen Cedric Bakambu'yu radarına aldı. 30 yaşındaki futbolcu geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2021 Cuma 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Ve transfer bombası patlıyor! Bakambu açıkladı

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Cedric Bakabumbu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 30 yaşındaki hücum oyuncusu son durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ: Ve transfer bombası patlıyor! Bakambu açıkladı

TAKIMINDAN AYRILIYOR!
Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'da forma giyen ve 31 Aralık'ta sözleşmesi sona erecek yıldız futbolcu, takımından ayrılacağını açıkladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Ve transfer bombası patlıyor! Bakambu açıkladı

Fransa'da Canal+'da yayınlanan Talents d'Afrique programına katılarak kararını açıkladı. Bakambu, Avrupa'da takım aradığını da belirterek "Çin çoktan unutuldu. Ocak ayında bir kulüp bulmalıyım" diye konuştu.

GALATASARAY HABERLERİ: Ve transfer bombası patlıyor! Bakambu açıkladı

BAKAMBU KİMDİR?
Cedric Bakambu 11 Nisan 1991'de Fransa'da dünyaya geldi. Kongo asıllı futbolcu forvet mevkiinde görev alıyor. Cedric Bakambu 2010'da Sochaux ile A takım kariyerine başladı. Bakambu, 1 Eylül 2014'te Sochaux'tan Bursaspor'a 1.8 milyon Euro'ya tranfer oldu. Bursaspor ile 40 maça çıkan Bakambu 21 gol atıp 7 asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ: Ve transfer bombası patlıyor! Bakambu açıkladı

19 Ağustos 2015'te, Bursaspor'dan Villarreal'e 7.5 milyon Euro'ya transfer oldu. İspanyol ekibiyle 105 maça çıkan Bakambu 47 gol atıp 5 asist yaptı. Bakambu, Ocak 2018'de Villarreal'dan Beijing Guoan'a 40 milyon Euro'ya imza attı. Kongolu futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2021'de sona erecek.

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