GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed için geliyorlar! Bonservis bedeli...

31 Aralık'a kadar Zamalek'e yazılı bildirim yapılacak ve Mısır ekibine sözleşmedeki satış bedeli olan 4 milyon dolar ödenecek. Böylece oyuncunun satılmasının önündeki engel kalkmış olacak. Galatasaray'ın Mostafa Mohamed'in bonservisi için 10 milyon euro istediği ve bu rakamdan aşağıya düşmeyi düşünmediği ifade edildi.

