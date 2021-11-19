GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed için geliyorlar! Bonservis bedeli...

Mostafa Mohamed, Avrupa piyasasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Mısırlı futbolcu şimdi de Atalanta ile anılıyor. Genç golcüyle yakından ilgilenen İtalyan ekibi, Nef Stadyumu'nda arka arkaya oynanacak Fenerbahçe ve Marsilya maçlarını izlemesi için İstanbul'a bir temsilci gönderecek.
Mostafa Mohamed, Avrupa piyasasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Mısırlı futbolcu şimdi de Atalanta ile anılıyor. Genç golcüyle yakından ilgilenen İtalyan ekibi, Nef Stadyumu'nda arka arkaya oynanacak Fenerbahçe ve Marsilya maçlarını izlemesi için İstanbul'a bir temsilci gönderecek.
Atalanta ayrıca Galatasaray'ın Roma'da Lazio ile oynayacağı karşılaşmayı da yakından takip edecek. İtalyan ekibin, ara transferde sarı-kırmızılı takımın kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edildi.
10 MİLYON EURO GELİR BEKLENİYOR
Galatasaray, öncelikle satın alma opsiyonlu olarak kiraladığı Mostafa Mohamed'in tapusunu alacak. Yönetim ve teknik heyet arasında yapılan toplantıda bu konu masaya yatırılırken, teknik heyet de iyi bir teklif gelmesi halinde Mısırlı forvetin satılmasına onay verdi.