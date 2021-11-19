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GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed için geliyorlar! Bonservis bedeli...

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın Mısırlı yıldızı Mostafa Mohamed için talip çıktı. Sezon başında Bordeaux’ya transferi son anda yatan Mohamed'e Çizme'den ilgi var... İtalyan ekibi Atalanta, golcü futbolcuyu Fenerbahçe ve Marsilya maçlarında izleyecek, devre arasında da kapıyı çalacak. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2021 Cuma 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed için geliyorlar! Bonservis bedeli...

Mostafa Mohamed, Avrupa piyasasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Mısırlı futbolcu şimdi de Atalanta ile anılıyor. Genç golcüyle yakından ilgilenen İtalyan ekibi, Nef Stadyumu'nda arka arkaya oynanacak Fenerbahçe ve Marsilya maçlarını izlemesi için İstanbul'a bir temsilci gönderecek.

GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed için geliyorlar! Bonservis bedeli...

Atalanta ayrıca Galatasaray'ın Roma'da Lazio ile oynayacağı karşılaşmayı da yakından takip edecek. İtalyan ekibin, ara transferde sarı-kırmızılı takımın kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed için geliyorlar! Bonservis bedeli...

10 MİLYON EURO GELİR BEKLENİYOR
Galatasaray, öncelikle satın alma opsiyonlu olarak kiraladığı Mostafa Mohamed'in tapusunu alacak. Yönetim ve teknik heyet arasında yapılan toplantıda bu konu masaya yatırılırken, teknik heyet de iyi bir teklif gelmesi halinde Mısırlı forvetin satılmasına onay verdi.

GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed için geliyorlar! Bonservis bedeli...

31 Aralık'a kadar Zamalek'e yazılı bildirim yapılacak ve Mısır ekibine sözleşmedeki satış bedeli olan 4 milyon dolar ödenecek. Böylece oyuncunun satılmasının önündeki engel kalkmış olacak. Galatasaray'ın Mostafa Mohamed'in bonservisi için 10 milyon euro istediği ve bu rakamdan aşağıya düşmeyi düşünmediği ifade edildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed için geliyorlar! Bonservis bedeli...

MURIEL'İ SATACAK
Atalanta elindeki santrforlardan birisini satmayı düşünüyor. 8 gol 5 asistlik performans ortaya koyan Zapata'nın performansından memnun olan İtalyan ekibi, 9 maçta 1 gol atabilen Muriel'i elden çıkaracak. 30 milyon euro piyasa değeri bulunan Kolombiyalı yıldızı satmak isteyen Atalanta, Muriel'in yerini Mohamed ile dolduracak.

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