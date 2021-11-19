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GALATASARAY HABERİ: Nampalys Mendy sürprizi! Görüşmeler başlıyor

Son dakika spor haberi: Assunçao'nun performansından memnun kalmayan teknik direktör Fatih Terim, orta saha mevkisine takviye istediğini yönetime bildirdi. Bir süredir temaslarına devam eden sarı-kırmızılılar, aradığı ismi İngiltere Premier Lig'de buldu. Aslan, Leicester City'den Nampalys Mendy'nin peşine düştü. Bafetimbi Gomis'in yeğeni olan Mendy için görüşmeler başlayacak. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2021 Cuma 06:50
GALATASARAY HABERİ: Nampalys Mendy sürprizi! Görüşmeler başlıyor

Galatasaray'da orta saha arayışları sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim'in talimatları doğrultusunda o bölgeye takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar, aradığı oyuncuyu İngiltere Premier Lig'de buldu. Sarı kırmızılılar Leicester City forması giyen Nampalys Mendy'nin peşine düştü. İşte detaylar...

GALATASARAY HABERİ: Nampalys Mendy sürprizi! Görüşmeler başlıyor

Galatasaray ise 6 numara arayışlarına başladı. Bafe Gomis'in yeğeni olan Mendy, yeniden sarı-kırmızılı takımın radarına girdi.

GALATASARAY HABERİ: Nampalys Mendy sürprizi! Görüşmeler başlıyor

Kasık bölgesindeki sakatlığı atlatan Senegalli futbolcu için, Galatasaray'ın Leicester yönetimi ile yeniden masaya oturması bekleniyor.

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