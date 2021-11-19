GALATASARAY HABERİ: Nampalys Mendy sürprizi! Görüşmeler başlıyor

Galatasaray'da orta saha arayışları sürüyor. Teknik direktör Fatih Terim'in talimatları doğrultusunda o bölgeye takviye yapmak isteyen sarı kırmızılılar, aradığı oyuncuyu İngiltere Premier Lig'de buldu. Sarı kırmızılılar Leicester City forması giyen Nampalys Mendy'nin peşine düştü. İşte detaylar...
Galatasaray ise 6 numara arayışlarına başladı. Bafe Gomis'in yeğeni olan Mendy, yeniden sarı-kırmızılı takımın radarına girdi.
Kasık bölgesindeki sakatlığı atlatan Senegalli futbolcu için, Galatasaray'ın Leicester yönetimi ile yeniden masaya oturması bekleniyor.
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