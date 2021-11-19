GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da başkan Burak Elmas'tan Fenerbahçe derbisi için dev prim!

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacağı derbi mücadelesi sarı-kırmızılı takımın ligdeki gidişatı açısından büyük önem taşıyor. Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk 12 haftasında yaşadığı 15 puan kaybıyla lider Trabzon'un 9 puan gerisine düştü. Aslan, derbiden de yenilgiye ayrılırsa zirveyle fark 12'ye yükselebilir. Maçın bir derbiden daha önemli olduğunu düşünen Burak Elmas ve yönetimi, Fenerbahçe mücadelesine galibiyet primi belirledi. Galatasaray'ın derbiyi kazanması halinde yönetim oyunculara 4 milyon TL prim dağıtacak.