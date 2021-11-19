Haberler Galatasaray Galatasaray Fenerbahçe maçına hazırlanıyor! Muslera, Yedlin ve Luyindama takımla çalıştı

Galatasaray Fenerbahçe maçına hazırlanıyor! Muslera, Yedlin ve Luyindama takımla çalıştı

Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü. Sarı kırmızılılarda, Milli takım kamplarından dönen Fernando Muslera, DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama, takımla birlikte çalıştı. Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2021 Cuma 21:01
Galatasaray Fenerbahçe maçına hazırlanıyor! Muslera, Yedlin ve Luyindama takımla çalıştı

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'yi ağırlayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda sarı-kırmızılılar, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde dar alanda pas ve top kapma çalışması yaptı.

Oyuncular, antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirdi.

Milli takım kamplarından dönen Fernando Muslera, DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama, ilk kez takımla birlikte çalıştı.

Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

DİĞER
UEFA, tüm zamanların en iyi takımlarını açıkladı! Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kaçıncı sırada?
Almanya’da Kovid-19 krizi! Sağlık sistemi zorda hastanelerde yer kalmadı
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor