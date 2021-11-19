Galatasaray Fenerbahçe haberleri | Mostafa Mohamed Berke Özer'e çalışıyor!

Süper Lig'de derbi öncesi son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Galatasaray'da forvet hattında kimin oynayacağı merak ediliyordu. Fatih Terim, derbiye için hücum hattında özel bir formül tercih etti. Terim, Kadıköy'de oynanan son derbide öne çıkan golcü ismi oynatacak. İşte Fatih Terim'in derbiye özel kadrosu ve takımına çalıştırdığı özel taktik...

TERİM'İN DERBİ PLANI HAZIR Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, derbi planını belirledi. Hazırlık maçında Bursaspor'a hattrick yapan Diagne ve Mısır Milli Takımı'ndan yeni dönen Mustafa Muhammed forma bekliyor. Teknik heyet, iki oyuncunun da performans durumunu yakından takip ederken Mısırlı yıldız öne çıktı.