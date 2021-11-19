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Galatasaray Fenerbahçe haberleri | Mostafa Mohamed Berke Özer'e çalışıyor!

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe NEF Stadı'nda karşılaşacak. Sarı kırmızılıların golcüsü Mostafa Mohamed, derbide kaleyi koruyacak Fenerbahçeli Berke Özer'in zaaflarına çalışıyor. İşte genç file bekçisinin eksiğinin olduğu düşünülen o alan ve Fatih Terim'in planı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2021 Cuma 18:44
Galatasaray Fenerbahçe haberleri | Mostafa Mohamed Berke Özer'e çalışıyor!

Süper Lig'de derbi öncesi son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Galatasaray'da forvet hattında kimin oynayacağı merak ediliyordu. Fatih Terim, derbiye için hücum hattında özel bir formül tercih etti. Terim, Kadıköy'de oynanan son derbide öne çıkan golcü ismi oynatacak. İşte Fatih Terim'in derbiye özel kadrosu ve takımına çalıştırdığı özel taktik...

Galatasaray Fenerbahçe haberleri | Mostafa Mohamed Berke Özer'e çalışıyor!

TERİM'İN DERBİ PLANI HAZIR

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, derbi planını belirledi. Hazırlık maçında Bursaspor'a hattrick yapan Diagne ve Mısır Milli Takımı'ndan yeni dönen Mustafa Muhammed forma bekliyor. Teknik heyet, iki oyuncunun da performans durumunu yakından takip ederken Mısırlı yıldız öne çıktı.

Galatasaray Fenerbahçe haberleri | Mostafa Mohamed Berke Özer'e çalışıyor!

Sabah'ın haberine göre; Geçtiğimiz sezon Kadıköy'de ağları havalandıran Mostafa Mohamed, Halil ile birlikte forvet hattında yükü omuzlayacak. Sözleşmesindeki 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunun kullanılacağı bilgisi geçtiğimiz hafta oyuncuya iletilirken, 23 yaşındaki oyuncunun da morali yerine geldi.

Galatasaray Fenerbahçe haberleri | Mostafa Mohamed Berke Özer'e çalışıyor!

Mostafa Mohamed'in idman performansı teknik direktör Fatih Terim'den olumlu not aldı. Tecrübeli çalıştırıcının, Nef Stadı'ndaki maça Mısırlı oyuncu ile başlayıp Diagne'yi yedek güç olarak kullanacağı bildirildi.

Galatasaray Fenerbahçe haberleri | Mostafa Mohamed Berke Özer'e çalışıyor!

BERKE'NİN ZAAFINA ÖZEL HAMLE

Derbi hazırlıklarına devam eden Galatasaray'da Fatih Terim'den antrenmanda genç kaleci Berke Özer'in zaafına yönelik hamle geldi. Galatasaray, milli arada Berke Özer'in yan top zaafını bildiğinden bu alanda antrenmanda özel olarak çalıştı.

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