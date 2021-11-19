⚽️Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe bilet transferi yapılabilir mi❔ 📌Galatasaray Fenerbahçe canlı yayın bilgileri...

Süper Lig'in 13. haftası dev bir derbiye ev sahipliği yapacak. NEF Stadı'nda oynanacak maçta Galatasaray Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Mücadele öncesinde Galatasaray 21, Fenerbahçe ise 20 puanda yer alıyor. Galatasaray lider Trabzonspor'un 9 puan arkasında bulunurken Fenerbahçe ise zirveden 10 puan uzaklıkta. Alınacak olası bir mağlubiyet sonrası teknik direktörler Fatih Terim ve Vitor Pereira'nın koltukları sallanabilir.

Peki Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İşte Galatasaray Fenerbahçe derbisi öncesi son gelişmeler ve bilinmesi gerekenler...

📺GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Fenerbahçe maçı, 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınalanacak.

👉GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNDE SEYİRCİ OLACAK MI?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı üzere seyirci sınırlaması olmayacak. Bu doğrultuda Galatasaray Fenerbahçe derbisinin tam kapasite oynanması bekleniyor. Galatasaray, karaborsanın önüne geçebilmek için karşılaşma öncesinde bilet transferini de yasakladı.

⚽️GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Halil, Kerem, Mohamed

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim Min-Jae, Szalai, Osayi, Mert Hakan, Sosa, Ferdi, Mesut Özil, İrfan Can, Berisha

❔GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DE EKSİK VE CEZALILAR KİMLER❔

Galatasaray ve Fenerbahçe'de derbi öncesi cezalı futbolcu bulunmuyor. Galatasaray'da Arda Turan ve Sacha Boey, Fenerbahçe'de ise Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

🔎GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNİN HAKEMİ KİM?

Galatasaray'ın ligde Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi mücadelesini hakem Halil Umut Meler yönetecek. Karşılaşmanın VAR'ı ise maç günü açıklanacak.

📊TERİM'İN 33. FENERBAHÇE DERBİSİ

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde Fenerbahçe ile daha önce 33 maçta karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım bu derbilerin 12'sini kazanırken, 12'sinde berabere kaldı, 9'unda ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, tecrübeli teknik adam idaresinde Beşiktaş ile oynadığı 35 derbide ise 13 galibiyet, 13 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

📌PEREIRA'NIN 6. DERBİ MAÇI

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Galatasaray maçıyla kariyerindeki 6. derbiye çıkacak. Portekizli teknik adam, 2015-2016 sezonunda çalıştırdığı Fenerbahçe'nin başında dördü Süper Lig, biri de Türkiye Kupası olmak üzere 5 derbide görev yaptı. Sarı-lacivertli takım, Pereira yönetimindeki bu derbilerde bir galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.