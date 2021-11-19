Eksik yanları belirlendi

Florya Tesisleri'nde Galatasaray'ın Fenerbahçe derbisi hazırlıkları sürüyor. Derbiden mutlak galibiyetle ayrılmak isteyen sarı-kırmızılılar, çalışmalara son sürat devam ediyor. Galatasaray teknik heyeti, Fenerbahçe'nin duran top ve korner zaafının olduğunu tespit ederken, sarı-kırmızılı takımı bu yönde çalıştırıyor. Bu sezon duran toplardan gol bulmakta zorlanan Aslan, Fenerbahçe karşısında bu eksikliğine de son vermeyi planlıyor.



İLK YARIYA DİKKAT

Galatasaray açısından ilk yarının sonları oldukça kritik... Sarı-kırmızılı ekip, ilk devrenin son 15 dakikasında 7 gol atarken kalesinde 6 gol gördü. Oyuncularından gol isteyen Fatih Terim savunmayı da uyardı.