Haberler Galatasaray Ultraslan’dan özel hazırlık

Ultraslan’dan özel hazırlık

Galatasaray, uzun bir aradan sonra F.Bahçe karşısında taraftarının tam desteğini alacak. İki gün arayla satışa sunulan biletler dakikalar içinde tükenirken maç günü 52 bin kişi tribünlerde olacak. Büyük merakla beklenen derbide günlerce konuşulan özel koreografilere imza atan ultraslan'ın yine sürpriz bir gösteri hazırladığı da gelen haberler arasında...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 06:50
Ultraslan’dan özel hazırlık
Galatasaray, uzun bir aradan sonra F.Bahçe karşısında taraftarının tam desteğini alacak. İki gün arayla satışa sunulan biletler dakikalar içinde tükenirken maç günü 52 bin kişi tribünlerde olacak. Büyük merakla beklenen derbide günlerce konuşulan özel koreografilere imza atan ultraslan'ın yine sürpriz bir gösteri hazırladığı da gelen haberler arasında...
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