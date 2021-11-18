Ultraslan’dan özel hazırlık

Galatasaray, uzun bir aradan sonra F.Bahçe karşısında taraftarının tam desteğini alacak. İki gün arayla satışa sunulan biletler dakikalar içinde tükenirken maç günü 52 bin kişi tribünlerde olacak. Büyük merakla beklenen derbide günlerce konuşulan özel koreografilere imza atan ultraslan'ın yine sürpriz bir gösteri hazırladığı da gelen haberler arasında...
Galatasaray, uzun bir aradan sonra F.Bahçe karşısında taraftarının tam desteğini alacak. İki gün arayla satışa sunulan biletler dakikalar içinde tükenirken maç günü 52 bin kişi tribünlerde olacak. Büyük merakla beklenen derbide günlerce konuşulan özel koreografilere imza atan ultraslan'ın yine sürpriz bir gösteri hazırladığı da gelen haberler arasında...