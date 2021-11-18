SON DAKİKA - Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak!

Süper Lig'de ilk 12 hafta geride kalırken Trabzonspor 30 puanla zirvedeki yerini koruyor. Karadeniz ekibini 23 puanlı puanla Hatayspor takip ederken, aynı puanlı ekiplerden Konyaspor 3. sırada bulunuyor.

4 büyüklerden Galatasaray 21 puanla 4., Beşiktaş 20 puanla 6. sırada bulunurken Fenerbahçe de aynı puanla 7. sırada yer alıyor.

Ligin 13. haftasının kritik mücadelesinde Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın oynanmasına az bir süre kala dev derbinin hakemi de belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Galatasaray Fenerbahçe derbisinde Halil Umut Meler düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

20 Kasım Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu

16.00 GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Cüneyt Çakır

16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor: Mete Kalkavan

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş: Alper Ulusoy

21 Kasım Pazar:

13.30 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: Fırat Aydınus

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor: Atilla Karaoğlan

16.00 Altay-Adana Demirspor: Hüseyin Göçek

19.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

22 Kasım Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Suat Arslanboğa

20.00 Yukatel Kayserispor-Göztepe: Zorbay Küçük