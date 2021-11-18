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Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu kararı! İşte serbest kalma bedeli

Galatasaray spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'de lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde yer alan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılılar performansıyla büyüleyen Kerem Aktürkoğlu'nun maaşına zam yapma kararı aldı. Cimbom ayrıca genç yıldızın serbest kalma bedelini de belirledi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 07:43 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 09:19
Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu kararı! İşte serbest kalma bedeli

Attığı kritik gollerle hem Galatasaray hem de Milli Takım'a çok büyük bir katkı sağlayan Kerem Aktürkoğlu müthiş performansının ödülünü alıyor.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu kararı! İşte serbest kalma bedeli

Bir süredir genç yıldızla yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinden olumlu sonuç olan Sarı-Kırmızılılar kısa süre içinde resmi açıklama yapacak.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu kararı! İşte serbest kalma bedeli

Takvim'in haberine göre; 23 yaşındaki Kerem'in 900 bin lira olan yıllık maaşı 9 kat zam yapılarak 8 milyon liraya çıkarılacak.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu kararı! İşte serbest kalma bedeli

Böylece yıldız futbolcu bir anda takımın en çok kazanan yerli futbolcularından birisi olacak.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu kararı! İşte serbest kalma bedeli

Kerem'in menajeriyle yapılan ve sorun çıkarak serbest kalma bedeli konusunun da tatlıya bağlandığı ifade edildi.

Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu kararı! İşte serbest kalma bedeli

Genç yıldızın sözleşmesine 20 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin koyulacağı gelen bilgiler arasında.

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