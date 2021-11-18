Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu kararı! İşte serbest kalma bedeli

Attığı kritik gollerle hem Galatasaray hem de Milli Takım'a çok büyük bir katkı sağlayan Kerem Aktürkoğlu müthiş performansının ödülünü alıyor.

Bir süredir genç yıldızla yaptığı yeni sözleşme görüşmelerinden olumlu sonuç olan Sarı-Kırmızılılar kısa süre içinde resmi açıklama yapacak.