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GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim Halil Dervişoğlu için harekete geçilmesini istedi

Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de sezon sonu şampionluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarına hız verdi. Tecrübeli teknik adam, hem Galatasaray'da hem de Milli Takım'da etkili bir performans sergileyen Halil Dervişoğlu için acil harekete geçişmesini istedi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2021 Perşembe 08:58
GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim Halil Dervişoğlu için harekete geçilmesini istedi

Milli Takım'daki performasının ardından Galatasaray'da gündem yine Halil Dervişoğlu'nun bonservisi oldu.

GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim Halil Dervişoğlu için harekete geçilmesini istedi

TERİM BEKLENTİSİNİ YİNELEDİ

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Halil Dervişoğlu ile ilgili beklentisini yineledi.

GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim Halil Dervişoğlu için harekete geçilmesini istedi

ACİL HAREKETE GEÇİLMESİNİ İSTEDİ

Milli Takım formasıyla goller atan genç futbolcunun bonservisinin daha da yükselebileceğini düşünen tecrübeli teknik adam, Başkan Burak Elmas'tan acilen harekete geçilmesini istedi.

GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim Halil Dervişoğlu için harekete geçilmesini istedi

"İŞİMİZ KOLAY DEĞİL"

Elmas ile yaptığı toplantıda oyuncunun durumunu anlatan tecrübeli teknik adamın, "Halil bu golleri atarsa işimiz kolay değil. Zaten atacak da... Bu işi sezon sonuna bırakmak yerine, devre arasında halletmemiz ve erken bitirmemiz gerekiyor" dediği öğrenildi.

GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim Halil Dervişoğlu için harekete geçilmesini istedi

BRENTFORD İLE MASAYA OTURACAK

Hocanın bu talebi sonrası Halil operasyonunu erkene çekme kararı alan Başkan Burak Elmas, Brentford ile önümüzdeki günlerde masaya oturacak. İkinci kez kiralanan ve sözleşmesinde ön alım hakkı bulunan Halil Dervişoğlu için bütün şartların zorlanacağı belirtildi.

GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim Halil Dervişoğlu için harekete geçilmesini istedi

BAŞKA BİR TAKIMA GİTMEK İSTEMİYOR

Halil'in de başka bir takıma gitmeyi kabul etmediği ve menajeri üzerinden Galatasaray'da devam etme konusundaki ısrarını Brentfordlu yetkililere ilettiği bildirildi.

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