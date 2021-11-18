GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim Halil Dervişoğlu için harekete geçilmesini istedi

Milli Takım'daki performasının ardından Galatasaray'da gündem yine Halil Dervişoğlu'nun bonservisi oldu.
Milli Takım'daki performasının ardından Galatasaray'da gündem yine Halil Dervişoğlu'nun bonservisi oldu.
TERİM BEKLENTİSİNİ YİNELEDİ
Milliyet'in haberine göre; Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Halil Dervişoğlu ile ilgili beklentisini yineledi.
ACİL HAREKETE GEÇİLMESİNİ İSTEDİ
Milli Takım formasıyla goller atan genç futbolcunun bonservisinin daha da yükselebileceğini düşünen tecrübeli teknik adam, Başkan Burak Elmas'tan acilen harekete geçilmesini istedi.
"İŞİMİZ KOLAY DEĞİL"
Elmas ile yaptığı toplantıda oyuncunun durumunu anlatan tecrübeli teknik adamın, "Halil bu golleri atarsa işimiz kolay değil. Zaten atacak da... Bu işi sezon sonuna bırakmak yerine, devre arasında halletmemiz ve erken bitirmemiz gerekiyor" dediği öğrenildi.
BRENTFORD İLE MASAYA OTURACAK
Hocanın bu talebi sonrası Halil operasyonunu erkene çekme kararı alan Başkan Burak Elmas, Brentford ile önümüzdeki günlerde masaya oturacak. İkinci kez kiralanan ve sözleşmesinde ön alım hakkı bulunan Halil Dervişoğlu için bütün şartların zorlanacağı belirtildi.
BAŞKA BİR TAKIMA GİTMEK İSTEMİYOR
Halil'in de başka bir takıma gitmeyi kabul etmediği ve menajeri üzerinden Galatasaray'da devam etme konusundaki ısrarını Brentfordlu yetkililere ilettiği bildirildi.