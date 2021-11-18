Galatasaray Fenerbahçe karşısında 7 yıllık hasreti bitirmek istiyor!

Play-off biletini cebimize koyduk, milli heyecan bitti; şimdi gözler Pazar akşamı oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisine çevrildi. Lider Trabzonspor 'dan büyük fark yiyen iki takım açısından da karşılaşma büyük önem taşıyor. Kritik maçta Galatasaray'ın en büyük güvencesi taraftarı... Ancak sarı-kırmızılı takımın, evinde Fenerbahçe karşısında aldığı sonuçlar pek de parlak değil. 2011 yılında açılan Nef Stadyumu 'nda 13. Fenerbahçe derbisi oynanacak. Aslantepe'de oynanan 12 derbide sarı-kırmızılılar 4 galibiyet çıkartırken Fenerbahçe 3 kez kazandı. 5 mücadele ise beraberlikle sona erdi.

SON 4 DERBİ BERABERE SONA ERDİ



Son maçlara bakıldığında durum daha da vahim görünüyor... Uzun yıllar Kadıköy'de Fenerbahçe'yi mağlup edemedikten sonra bu seriyi bozan ve üst üste oradaki iki maçtan da galip ayrılan Galatasaray evinde rakibini en son 18 Ekim 2014 tarihindeki derbide 2-1'lik skorla yenebildi. 7 yıldır sahasında sarı-lacivertlileri mağlup edemeyen Aslan oynanan son 6 karşılaşmada 5 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Aslantepe'de oynanan son 4 derbi ise beraberlikle sonuçlandı. 21 sezon sonra Kadıköy'deki yeni bir sayfa açan Galatasaray, Pazar akşamı evinde de kazanıp yeni başlangıç yapmayı hedefliyor.