Marcao için görüştük!

Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Marcao, Roma, Napoli ve İnter'le anılırken menajer George Gardi'den dikkat çeken bir açıklama geldi. TMW'ye konuşan ve İtalya'dan bir takımla görüşüldüğünü belirten Gardi, "Bazı dinamikler nedeniyle transfer gerçekleşmedi. Marcao birkaç yıldır İtalya'ya yakın. Farklı takımlar tekliflerini formüle ederek, somut ilgi gösterdiler. Türkiye'de sadece Galatasaray'da değil, tüm Türkiye liginin en önemli oyunculardan birisi" diye konuştu.
Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Marcao, Roma, Napoli ve İnter'le anılırken menajer George Gardi'den dikkat çeken bir açıklama geldi. TMW'ye konuşan ve İtalya'dan bir takımla görüşüldüğünü belirten Gardi, "Bazı dinamikler nedeniyle transfer gerçekleşmedi. Marcao birkaç yıldır İtalya'ya yakın. Farklı takımlar tekliflerini formüle ederek, somut ilgi gösterdiler. Türkiye'de sadece Galatasaray'da değil, tüm Türkiye liginin en önemli oyunculardan birisi" diye konuştu.