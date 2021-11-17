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Kerem ile 2026’ya

900 bin TL ile takımın en az kazanan isimleri arasında yer alan Kerem Aktürkoğlu'nda mutlu son... Bu sezon çıkışıyla parmak ısırtan 23 yaşındaki futbolcunun 2024'te bitecek kontratı 2026'ya uzatılıyor. Taraflar el sıkıştı, milli ara sonrası imza atılacak.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2021 Çarşamba 06:50
Kerem ile 2026’ya
900 bin TL ile takımın en az kazanan isimleri arasında yer alan Kerem Aktürkoğlu'nda mutlu son... Bu sezon çıkışıyla parmak ısırtan 23 yaşındaki futbolcunun 2024'te bitecek kontratı 2026'ya uzatılıyor. Taraflar el sıkıştı, milli ara sonrası imza atılacak.
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