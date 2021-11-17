Kerem ile 2026’ya

900 bin TL ile takımın en az kazanan isimleri arasında yer alan Kerem Aktürkoğlu'nda mutlu son... Bu sezon çıkışıyla parmak ısırtan 23 yaşındaki futbolcunun 2024'te bitecek kontratı 2026'ya uzatılıyor. Taraflar el sıkıştı, milli ara sonrası imza atılacak.
900 bin TL ile takımın en az kazanan isimleri arasında yer alan Kerem Aktürkoğlu'nda mutlu son... Bu sezon çıkışıyla parmak ısırtan 23 yaşındaki futbolcunun 2024'te bitecek kontratı 2026'ya uzatılıyor. Taraflar el sıkıştı, milli ara sonrası imza atılacak.