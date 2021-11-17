Galatasaraylı Aytaç Kara için Göztepe ve Altay devrede

Spor Toto Süper Lig'de 18 yıl aradan sonra birbirlerine rakip olan iki İzmirli Göztepe ve Altay, transferde karşı karşıya geldi.
Spor Toto Süper Lig'de 18 yıl aradan sonra birbirlerine rakip olan iki İzmirli Göztepe ve Altay, transferde karşı karşıya geldi.
Orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvayan teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki Altay bir süre önce Galatasaraylı orta saha oyuncusu Aytaç Kara'ya talip olmuştu.
Yeni Asır'ın haberine göre; bu sezon özellikle orta alanda sıkıntılar yaşayan Göz-Göz de rotasını Aytaç'a çevirdi. Sarı-kırmızılılar, İzmir ekibi Altay'ın çok istediği 28 yaşındaki futbolcu için temaslara başladı.
MAESTRO TALEP ETTİ
Sırp teknik direktör Nestor El Maestro'nun orta alanda etkisiz kalan Soner ve Yalçın'a alternatif olarak Aytaç'ın alınması için yönetime talepte bulunduğu öğrenildi. Galatasaray'da forma şansı bulamayan ve devre arasında takımdan ayrılması muhtemel gözüken Aytaç'ın transferde son kararını vereceği ifade edildi.
İzmir'de doğan ve Altay alt yapısından yetişen başarılı orta saha eski kulübüne yakın gözükse de Göz-Göz'ün de teklifinin ciddi olduğu belirtildi. Aytaç'ın tercihini hangi ekipten yana kullanacağı merak konusu oldu.