Galatasaraylı Aytaç Kara için Göztepe ve Altay devrede

Spor Toto Süper Lig'de 18 yıl aradan sonra birbirlerine rakip olan iki İzmirli Göztepe ve Altay, transferde karşı karşıya geldi.

Orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvayan teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki Altay bir süre önce Galatasaraylı orta saha oyuncusu Aytaç Kara'ya talip olmuştu.