Haberler Galatasaray Galatasaraylı Aytaç Kara için Göztepe ve Altay devrede

Galatasaraylı Aytaç Kara için Göztepe ve Altay devrede

Galatasaray haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken, kadrodaki oyuncuların da talipleri artmaya devam ediyor. Sezon başında Kasımpaşa'dan ayrılarak sarı-kırmızılı takıma imza atan Aytaç Kara için Göztepe ve Altay karşı karşıya geldi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2021 Çarşamba 11:44
Galatasaraylı Aytaç Kara için Göztepe ve Altay devrede

Spor Toto Süper Lig'de 18 yıl aradan sonra birbirlerine rakip olan iki İzmirli Göztepe ve Altay, transferde karşı karşıya geldi.

Galatasaraylı Aytaç Kara için Göztepe ve Altay devrede

Orta sahaya takviye yapmak için kolları sıvayan teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki Altay bir süre önce Galatasaraylı orta saha oyuncusu Aytaç Kara'ya talip olmuştu.

Galatasaraylı Aytaç Kara için Göztepe ve Altay devrede

Yeni Asır'ın haberine göre; bu sezon özellikle orta alanda sıkıntılar yaşayan Göz-Göz de rotasını Aytaç'a çevirdi. Sarı-kırmızılılar, İzmir ekibi Altay'ın çok istediği 28 yaşındaki futbolcu için temaslara başladı.

Galatasaraylı Aytaç Kara için Göztepe ve Altay devrede

MAESTRO TALEP ETTİ

Sırp teknik direktör Nestor El Maestro'nun orta alanda etkisiz kalan Soner ve Yalçın'a alternatif olarak Aytaç'ın alınması için yönetime talepte bulunduğu öğrenildi. Galatasaray'da forma şansı bulamayan ve devre arasında takımdan ayrılması muhtemel gözüken Aytaç'ın transferde son kararını vereceği ifade edildi.

Galatasaraylı Aytaç Kara için Göztepe ve Altay devrede

İzmir'de doğan ve Altay alt yapısından yetişen başarılı orta saha eski kulübüne yakın gözükse de Göz-Göz'ün de teklifinin ciddi olduğu belirtildi. Aytaç'ın tercihini hangi ekipten yana kullanacağı merak konusu oldu.

DİĞER
İlayda Alişan makyajsız haliyle objektiflere yakalandı! Genç oyuncunun 'estetik' tepkisi...
Dünya Kupası eleme maçı öncesi ordu oteli bastı! Fenerbahçe'nin futbolcusu Samatta da rehineler arasında
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor