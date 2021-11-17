GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Flaş Marcao itirafı! "İtalya'ya yakın"

Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Marcao, Roma, Napoli ve İnter'le anılırken menajer George Gardi'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
İtalyan sitesi tuttomercatoweb'e konuşan Gardi, Marcao için İtalya'dan bir takımla görüştüklerini açıkladı.
İşte o sözler:
"İtalya'da görüşmelerimiz oldu. Bazı dinamikler nedeniyle transfer gerçekleşmedi. Marcao birkaç yıldır İtalya'ya yakın. Farklı takımlar tekliflerini formüle ederek, somut ilgi gösterdiler. Türkiye'de sadece Galatasaray'da değil, tüm Türkiye liginin en önemli oyunculardan birisi"