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GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Flaş Marcao itirafı! "İtalya'ya yakın"

Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Marcao'nun talipleri her geçen gün artıyor. İsmi İtalyan kulüpleri Roma, Napoli ve Inter ile anılan Brezilyalı stoper hakkında menajer George Gardi'den flaş bir transfer itirafı geldi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2021 Çarşamba 09:42 Güncelleme Tarihi: 17 Kasım 2021 Çarşamba 09:42
GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Flaş Marcao itirafı! "İtalya'ya yakın"
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Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Marcao, Roma, Napoli ve İnter'le anılırken menajer George Gardi'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Flaş Marcao itirafı! "İtalya'ya yakın"

İtalyan sitesi tuttomercatoweb'e konuşan Gardi, Marcao için İtalya'dan bir takımla görüştüklerini açıkladı.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Flaş Marcao itirafı! "İtalya'ya yakın"

İşte o sözler:

"İtalya'da görüşmelerimiz oldu. Bazı dinamikler nedeniyle transfer gerçekleşmedi. Marcao birkaç yıldır İtalya'ya yakın. Farklı takımlar tekliflerini formüle ederek, somut ilgi gösterdiler. Türkiye'de sadece Galatasaray'da değil, tüm Türkiye liginin en önemli oyunculardan birisi"

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Flaş Marcao itirafı! "İtalya'ya yakın"

Öte yandan Marcao da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, kendisine gösterilen ilgiden memnun olduğunu ancak şu anda transferle ilgilenmediğini söylemişti.

GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Flaş Marcao itirafı! "İtalya'ya yakın"

Marcao, "Tek odak noktam Galatasaray. Burada oynamak çok büyük bir rüyaydı. Transfer söylentilerine kulak asmıyorum. Transfer durumlarını kulübe ve menajerime bırakıyorum. İki taraf için bir teklif gelirse konuşulacaktır. Bir şampiyonluk daha yaşamak, kupalar kazanmak istiyorum. Transfer söylentileri konsantrasyonumu bozabilir, bu yüzden ilgilenmiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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