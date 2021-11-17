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Galatasaray haberleri | Fatih Terim Fenerbahçe planını belirledi!

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinin yıkım planını hazırladı. Sarı kırmızılıalrda, Bursa'ya hat-trick yapan Diagne, milli takımda coşan Halil Dervişoğlu  ve geçen sezon Fenerbahçe'yi yıkan Mostafa Mohamed... İmparator, Fenerbahçe derbisi için çift santrfor sürprizine hazırlanıyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2021 Çarşamba 06:50
Galatasaray haberleri | Fatih Terim Fenerbahçe planını belirledi!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 21 Kasım'da kapalı gişe oynanacak F.Bahçe derbisini kazanmanın planını hazırladı. İmparator, maça çift santrforla çıkma kararı aldı. Tecrübeli çalıştırıcı, taraftar baskısını da kullanarak ilk yarıda atılacak gollerle sonuca gitmek istiyor. Milli arada Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında 3 gol atıp ustalığını konuşturan Mbaye Diagne formaya göz kırpıyor. 'Oyunu rakip yarı sahada oynatan isim' olan Halil Dervişoğlu'nun da milli takımdaki formu göz dolduruyor.

Galatasaray haberleri | Fatih Terim Fenerbahçe planını belirledi!

TAKIMIN EN GOLCÜSÜ MISIRLI

Ligde 4 kez fileleri sarsan ve sarı-kırmızılıların en golcü ismi olan Mostafa Mohamed de ön planda. Geçen sezon sarı-lacivertlileri Kadıköy'de yıkarak taraftarın gönlünde taht kuran Mısırlı golcünün de milli takımdan dönmesi bekleniyor. İmparator'un derbide fişi erken çekmek için iki golcüyle başlayıp, skoru aldıktan sonra da santrfor sayısını teke düşüreceği öğrenildi. Kurt hocanın Halil-Mostafa veya Halil-Diagne ile karşılaşmaya başlayacağı ifade edildi.

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