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Galatasaray haberleri | Aslan'ın orta sahasına yeni lider!

Galatasaray'a Marsilya'dan sürpriz bir öneri geldi: Kevin Strootman. Sarı-kırmızılı ekip, orta sahanın yükünü çekecek tecrübeli bir isim ararken Fransız kulübü menajerler aracılığıyla, Kevin Strootman'ı teklif etti. teknik direktör Fatih Terim, Hollandalı yıldızı listesine ekledi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2021 Çarşamba 06:50
Galatasaray haberleri | Aslan'ın orta sahasına yeni lider!

Süper Lig'de yeniden iddialı bir konuma gelmek isteyen Galatasaray bir yandan da Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da takviye çalışmalarını sürdürüyor. Orta sahasına 6/8 numarayı beraber oynayabilecek aynı zamanda takımın saha içi liderliğini de üstelenecek tecrübeli bir oyuncu arayan G.Saray'a sürpriz bir teklif geldi.

Galatasaray haberleri | Aslan'ın orta sahasına yeni lider!

Sarı-kırmızılılarla aynı grupta yer alan Olimpik Marsilya, Kevin Strootman'ı önerdi. Hali hazırda formasını giydiği Cagliari'nin sözleşmesini feshetmeyi düşündüğü sol ayaklı Hollandalı oyuncuyu verebileceklerini iletti.

Galatasaray haberleri | Aslan'ın orta sahasına yeni lider!

BEDAVAYA GELECEK

Daha önce Galatasaray'a aynı şartlarda Mitroglou'yu gönderen Marsilya'nın takımın en fazla kazanan oyuncularından birisi olan Strootman için sarı-kırmızılı takımdan kiralama ücreti istemeyeceği hatta maaşının bir kısmını karşılaşabileceği de gelen bilgiler arasında... Terim'in 31 yaşındaki oyuncuyu listesine eklediği ve takibe aldığı ifade edildi. Öte yandan Strootman, 2018 yılında Roma'dan Marsilya'ya 25 milyon euro gibi rekor denilebilecek bir bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Ancak gözden düşünce İtalyan takımlarına kiralık gönderildi.

Galatasaray haberleri | Aslan'ın orta sahasına yeni lider!

124 GOLE ETKİ ETTİ

Bugüne kadar 48 milyon euro bonservis bedeli ödenen Kevin Strootman'ın güncel market değeri 5 milyon euro civarında... Orta sahadaki etkili futboluyla tanınan Hollandalı yıldız, kariyeri boyunca 425 maça çıktı, 44 gol, 80 de asistlik katkı yaptı.

Galatasaray haberleri | Aslan'ın orta sahasına yeni lider!

NANTES'A FİYAT SORULACAK

Fransa'dan Galatasaray'la ilgili iddialar Strootman'la sınırlı değil... Fransız medyasında çıkan haberlere göre, Galatasaray, Nantes'ta forma giyen Kalifa Coulibaly ile ilgilenmeye devam ediyor. Sarı-kırmızlıların, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Malili golcü için ocak ayında da Nantes'ın kapısını çalacağı, uygun bir rakam verilmesi halinde transferi bitireceği ileri sürüldü. Eğer olmazsa Coulibaly'nin bedava gelmesi için sezon sonu beklenecek.

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