Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 12. hafta heyecanı birbirinden önemli karşılaşmalarla sürerken şampiyonluk adaylarından Trabzonspor ile Beşiktaş'ın derbisinde kazanan Bordo-Mavililer oldu. Galatasaray Fatih Karagümrük ile berabere kalırken, Fenerbahçe Kayserispor engelini aşamadı ve sahadan bir puanla ayrıldı.

Milli araya girilirken lider Trabzonspor, Galatasaray'a 9 Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 10 puan fark attı. Şimdi gözler milli aradan sonra oynanacak Galatasaray Fenerbahçe derbisine çevrildi.

Peki Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? Derbide seyirci olacak mı? İşte tüm bu soruların yanıtları...

GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Fenerbahçe maçı, 21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınalanacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE DERBİSİNDE SEYİRCİ OLACAK MI?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı üzere 9 Kasım 2021'den sonra oynanacak tüm maçlar tam seyirci kapasitesiyle oynanabilecek.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'DE EKSİK VE CEZALILAR KİMLER?

Galatasaray ve Fenerbahçe'de derbi öncesi cezalı futbolcu bulunmuyor. Galatasaray'da Arda Turan ve Sacha Boey, Fenerbahçe'de ise Altay Bayındır sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Sarı lacivertlilerde Enner Valencia ve Luiz Gustavo'nun Galatasaray Fenerbahçe derbisine yetişme ihtimalleri bulunuyor.