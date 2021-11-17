Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da son durum ne? Milli takıma gidenler...

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sarı kırmızılılar, kritik derbi öncesinde milli takımlara 12 oyuncusunu gönderdi. Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed, derbi hazırlıklarının ilk etabında yer almadı.
Bazı isimler erken dönerken, bir kısmı da Fenerbahçe maçına kadar takımdaki yerini alacak.
Galatasaray'da özellikle Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli ve Halil Dervişoğlu milli arayı çok verimli geçirdi. Üç oyuncu da oynadıkları ikişer maçta ikişer gol kaydettiler. Sarı kırmızılı takımın hücum hattının önemli parçaları olan isimlerden derbide de beklenti büyük olacak.