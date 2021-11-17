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Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da son durum ne? Milli takıma gidenler...

Spor haberi... Süper Lig'in 13. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Ezeli rakiplerden Galatasaray ile Fenerbahçe, Sarı-Kırmızılılar'ın ev sahipliğinde karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi iki ekipte son hazırlıklarını yaparken, ev sahibi Galatasaray'da bazı isimler derbi hazırlıklarının ilk etabında yer almadı. İşte Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da son durum...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2021 Çarşamba 14:50
Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da son durum ne? Milli takıma gidenler...

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Sarı kırmızılılar, kritik derbi öncesinde milli takımlara 12 oyuncusunu gönderdi. Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Olimpiu Morutan, Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed, derbi hazırlıklarının ilk etabında yer almadı.

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da son durum ne? Milli takıma gidenler...

Bazı isimler erken dönerken, bir kısmı da Fenerbahçe maçına kadar takımdaki yerini alacak.

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da son durum ne? Milli takıma gidenler...

Galatasaray'da özellikle Kerem Aktürkoğlu, Sofiane Feghouli ve Halil Dervişoğlu milli arayı çok verimli geçirdi. Üç oyuncu da oynadıkları ikişer maçta ikişer gol kaydettiler. Sarı kırmızılı takımın hücum hattının önemli parçaları olan isimlerden derbide de beklenti büyük olacak.

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da son durum ne? Milli takıma gidenler...

MORUTAN BUGÜN NETLEŞECEK
Galatasaray'da Romanya Milli Takımı'ndan adalesinde ağrı hissederek dönen Olimpiu Morutan'ın durumu bugün netlik kazanacak. Sarı kırmızılı takımda son haftalarda kilit rol oynayan genç yıldızın durumu kritik maç öncesi endişelendirdi.

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da son durum ne? Milli takıma gidenler...

MUSLERA HEDEF TAHTASINDA
Galatasaray'da en eleştirilen dönemini yaşayan kaptan Fernando Muslera ise milli takımda da iyi bir periyot geçirmedi. 4 gol yiyen tecrübeli file bekçisi kıtalar arası yolculuk yapacağı için de yorgun dönecek. Aynı şekilde DeAndre Yedlin de hem 180 dakika oynamış olacak hem de uzun bir yolculuk yaparak dönmüş olacak.

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da son durum ne? Milli takıma gidenler...

KİM NE KADAR OYNADI?
Milli takımda görev yapan Galatasaraylı oyuncuların aldığı süreler şu şekilde:

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da son durum ne? Milli takıma gidenler...

Christian Luyindama: 180 dakika

Fernando Muslera: 180 dakika

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da son durum ne? Milli takıma gidenler...

DeAndre Yedlin: 180 dakika

Kerem Aktürkoğlu: 169 dakika

Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'da son durum ne? Milli takıma gidenler...

Halil Dervişoğlu: 138 dakika

Sofiane Feghouli: 135 dakika

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