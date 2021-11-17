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Cimbom’da Morutan şoku

Dünya Kupası'na gitme hakkı kazanamayan Romanya'da Olimpiu Morutan sakat döndü. Liechtenstein ile oynanan maçın ardından sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden 22 yaşındaki yıldız, antrenmana çıkmadı. Genç oyuncunun idman programı hakkında değerlendirme gerçekleştirilecek tetkiklerden sonra yapılacağı kaydedildi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2021 Çarşamba 06:50
Cimbom’da Morutan şoku
Dünya Kupası'na gitme hakkı kazanamayan Romanya'da Olimpiu Morutan sakat döndü. Liechtenstein ile oynanan maçın ardından sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden 22 yaşındaki yıldız, antrenmana çıkmadı. Genç oyuncunun idman programı hakkında değerlendirme gerçekleştirilecek tetkiklerden sonra yapılacağı kaydedildi.
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