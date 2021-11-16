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Mesut Özil hayatımızı kararttı

Galatasaray'daki çıkışını milli takıma taşıyan Sofiane Feghouli, Cezayir formasıyla çıktığı son 9 maçta 10 gole direkt katkı yaptı. Ülkesinde kahraman haline gelen tecrübeli futbolcu, verdiği bir röportajda Mesut Özil'le ilgili açıklamada bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2021 Salı 06:50
Mesut Özil hayatımızı kararttı
Galatasaray'daki çıkışını milli takıma taşıyan Sofiane Feghouli, Cezayir formasıyla çıktığı son 9 maçta 10 gole direkt katkı yaptı. Ülkesinde kahraman haline gelen tecrübeli futbolcu, verdiği bir röportajda Mesut Özil'le ilgili açıklamada bulundu. Almanya ile oynadıkları maçı hiç unutamadığını belirten Feghouli, "Uzatmanın hemen başında bir gol attılar. Biz karşılık vermek için uğraşırken Mesut'un attığı gol, hayatımızı kararttı. O an Mesut dünyada en nefret ettiğim insan oldu" diye konuştu.
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