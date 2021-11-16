Galatasaray'a 23'lük kanat: Ola Solbakken!

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar için Norveç basınından yeni bir isim gündeme geldi. Buna göre Cimbom, Feghouli ile yollarını ayırmaya hazırlanırken, sağ kanadı 23 yaşındaki Norveçli futbolcu Ola Solbakken'i gündeminde aldı. İşte detaylar...
Devre arasında Sofiane Feghouli'yi göndermeye hazırlanan Galatasaray'da Cezayirli futbolcunun alternatifleri de konuşulmaya başladı. Son bomba ise Ola Solbakken... Norveç basını, Bodo-Glimt takımının sol ayaklı sağ kanat oyuncusunun ocak ayında transfer edileceğini iddia etti. 23 yaşındaki oyuncu, bu sezon 30 maçta 11 gol ve 7 asistle öne çıkmayı başardı.