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GALATASARAY HABERLERİ - Yok artık Fatih Terim! Sağ beke sürpriz hamle

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sacha Boey'in sakatlığının beklenenden uzun sürmesi ve DeAndre Yedlin'in de istikrarsız performansı nedeniyle sağ bekte yeni çözüm arayışına girdi. Geçmiş sezonlarda oyuncularından farklı mevkilerde verim almayı başaran deneyimli teknik adamın, bu kez de Oğulcan Çağlayan'ı sağ bekte kullanmayı düşündüğü öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 09:39 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 09:39
GALATASARAY HABERLERİ - Yok artık Fatih Terim! Sağ beke sürpriz hamle

Geçmiş sezonlarda oyuncularından farklı mevkilerde maksimum katkılar alan Fatih Terim, forvet olarak transfer edilen Oğulcan Çağlayan'ı sağ beke hazırlamaya başladı.

Bursaspor ile oynanan hazırlık maçında savunmanın sağında gören yapan Oğulcan, Diagne ve Ömer'e 2 gol pası verip 1 gol attı. Kanadından sürekli hücuma destek veren 25 yaşındaki oyuncunun performansı, hocası Terim'i memnun etti.

Sabah'ın haberine göre; sakat Boey'in yokluğunda Yedlin'i kullanan Fatih Terim, Oğulcan Çağlayan'la sağ bekte yeni bir alternatife kavuştu.

Yoğun fikstürde rotasyona gidilecek maçlarda Oğulcan savunmanın sağında şans bulacak ve +3 yerli kuralında hocasını rahatlatacak.

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