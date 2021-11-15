GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu fırtınası! Devleri peşine taktı

Galatasaray'ın süper yıldızı Kerem Aktürkoğlu, kulübü ve milli takımda ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanıyor. Geçtiğimiz yıl 3. Lig ekiplerinden Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer olan 23 yaşındaki oyuncu, hiç yabancılık çekmedi ve yeteneklerini her gün üstüne koyarak sergilemeye devam etti.





Takvim'in derlediği habere göre Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a transfer olduğunda güncel piyasa değeri sadece 200 bin Euro idi… Şimdi ise değerinin 15 milyon Euro olduğu konuşuluyor. Performansıyla da Avrupa'nın devlerini peşine taktı. Öyle ki her maçında scoutlar tribündeki yerini alıyor ve onu adeta adım adım izliyor.





