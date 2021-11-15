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GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu fırtınası! Devleri peşine taktı

Fatih Terim'in 3. Lig'den transfer ettiği Kerem Aktğrkoğlu, Galatasaray'a geldiği günden bu yana performansını üzerine koyarak katladı. Milli Takım'a kadar yükselen yıldız fuytbolcu 200 bin Euro'luk değeri 15 milyon Euro'ya kadar çıkardı. Milli futbolcu Avrupa'nın dev kulüplerini de peşine taktı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu fırtınası! Devleri peşine taktı

Galatasaray'ın süper yıldızı Kerem Aktürkoğlu, kulübü ve milli takımda ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanıyor. Geçtiğimiz yıl 3. Lig ekiplerinden Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer olan 23 yaşındaki oyuncu, hiç yabancılık çekmedi ve yeteneklerini her gün üstüne koyarak sergilemeye devam etti.

GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu fırtınası! Devleri peşine taktı

Takvim'in derlediği habere göre Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a transfer olduğunda güncel piyasa değeri sadece 200 bin Euro idi… Şimdi ise değerinin 15 milyon Euro olduğu konuşuluyor. Performansıyla da Avrupa'nın devlerini peşine taktı. Öyle ki her maçında scoutlar tribündeki yerini alıyor ve onu adeta adım adım izliyor.


GALATASARAY HABERLERİ: Kerem Aktürkoğlu fırtınası! Devleri peşine taktı

ASLAN'DA 5 GOL ATTI

Galatasaray'ın harika çocuğunu son olarak İtalya Serie A'nın dev kulüplerinden Roma izledi. Dünya Kupası Elemeleri'ndeki Cebelitarık maçında tribündeki yerini alan scoutlar onun için bol bol not aldı. Genç yıldız, bu sezon 22 karşılaşmada forma giydi. 5 gol atarken 4 kez de asist yaptı. Galatasaray'ın genç yıldızlarından Kerem Aktürkoğlu'nun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında bitiyor

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