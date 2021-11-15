GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'in zor kararı! Fenerbahçe derbisinde...

Galatasaray'da derbi öncesi forvette üç bilinmeyenli denklem yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe karşılaşmasında Halil Dervişoğlu, Mostafa Mohamed ve Mbaye Diagne arasında kimi oynatacağına karar veremedi.
Milliyet'te yer alan habere göre tecrübeli teknik adam, bir tarafta milli takımlarda bulunan Halil ve Mohamed, diğer tarafta ise Florya'da takımla beraber antrenmanlarını sürdüren Diagne arasından kimin oynayacağına son dakikada karar verecek.
Terim, milli takımlarda bulunan Halil ve Mohamed'in alacağı süreleri de dikkate alacak. Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, Bursa ile yapılan hazırlık maçında 3 gol atan Diagne'nin formunu da göz önünde bulunduracak.