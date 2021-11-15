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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'in zor kararı! Fenerbahçe derbisinde...

Son dakika Galatasaray spor haberleri... Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'de oynayacakları Fenerbahçe derbisinde hangi forveti oynayatacağı konusunda henüz kararını veremedi. Mostafa Mohamed, Mbaye Diagne ve Halil Dervişoğlu'nun formda oluşu tecrübeli teknik adamı zorluyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 08:32
GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'in zor kararı! Fenerbahçe derbisinde...

Galatasaray'da derbi öncesi forvette üç bilinmeyenli denklem yaşanıyor. Teknik direktör Fatih Terim, Fenerbahçe karşılaşmasında Halil Dervişoğlu, Mostafa Mohamed ve Mbaye Diagne arasında kimi oynatacağına karar veremedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'in zor kararı! Fenerbahçe derbisinde...

Milliyet'te yer alan habere göre tecrübeli teknik adam, bir tarafta milli takımlarda bulunan Halil ve Mohamed, diğer tarafta ise Florya'da takımla beraber antrenmanlarını sürdüren Diagne arasından kimin oynayacağına son dakikada karar verecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'in zor kararı! Fenerbahçe derbisinde...

Terim, milli takımlarda bulunan Halil ve Mohamed'in alacağı süreleri de dikkate alacak. Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, Bursa ile yapılan hazırlık maçında 3 gol atan Diagne'nin formunu da göz önünde bulunduracak.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'in zor kararı! Fenerbahçe derbisinde...

Galatasaray'ın teknik patronu, diğer taraftan da içinde mutlaka Halil'in yer alacağı ve Mohamed ya da Diagne ile desteklenecek formül üzerine de kafa yoracak. Bu durumda zorluk derecesi yüksek maçlarda düşünülen 3'lü orta saha kurgusu bu kez tercih edilmeyecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'in zor kararı! Fenerbahçe derbisinde...

A Milli Takımı'nın Cebelitarık ile oynadığı karşılaşmada göz dolduran iki Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz'ın performansları, teknik direktör Fatih Terim'i hem Fenerbahçe derbisi öncesinde ümitlendirdi hem de gururlandırdı.

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