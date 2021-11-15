GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'in gurur tablosu!

2000'li yıllarda milli takımı domine eden Galatasaray yerli isimleriyle yeniden öne çıkmaya başladı. Sarı-kırmızılı ekip, Türk Milli Takımı'na en çok (5) oyuncu veren kulüp olurken Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Halil Dervişoğlu üçlüsü Cebelitarık karşısında 11'de forma giydi.

Berkan Kutlu da ikinci yarıda sahadaydı. Cebelitarık karşısında 5 üstü galibiyete ihtiyacı olan A Milli Takım'ın ilk 3 golü Kerem ve Halil'den (2) geldi. Özellikle Kerem'in kalabalık savunma arasından attığı gol sosyal medyada 'Messivari' bulundu ve büyük övgü aldı. Genç yıldız ayrıca milli takımın 800. golüne de adını yazdırdı.

