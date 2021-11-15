GALATASARAY HABERLERİ - Aslan'dan gol şov

Süper Lig'de 21 Kasım'da Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Galatasaray, dün Spor Toto 1. Lig ekibi Bursaspor ile hazırlık maçı yaptı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Cimbom, 4. dakikada Emre Kılınç'ın ortasına kafa vuran Diagne'nin golüyle öne geçti: 1-0. 8'de bu kez Diagne indirdi, Oğulcan yere düşmesine rağmen tamamladı: 2-0. 17'de Emre, ikinci asistini yine Diagne'ye yaptı: 3-0.

29'da kaleci İsmail Çipe'nin hatasıyla topu kazanan Bursaspor'da İsmail Yüksek ağları sarstı: 3-1. 38'de hızlı çıkan Timsah, Elton Acolatse ile farkı teke düşürdü: 3-2. İlk yarının sonlarında maça sağ bek başlayan ve çok etkili olan Oğulcan'ın ortasına Diagne vurdu ve devreye 4-2'lik skorla gidildi. İkinci yarıda Assunçao'nun yerine giren Ömer Bayram, 59'da Oğulcan'ın pasıyla ceza sahası önünde sağ ayağıyla köşeyi gördü: 5-2. Galatasaray bol golle kazandığı maçla derbi öncesi moral depoladı.

DIAGNE COŞTU

Halil Dervişoğlu ve Mostafa Mohamed'in arkasında kalan Mbaye Diagne, milli takıma giden arkadaşlarının yokluğunda formayı kaptı. Son vuruşlardaki becerisiyle 3 gol atmayı başaran Mbaye Diagne, ikinci yarıda orta sahadan rakip ceza sahasına taşıdığı bir topta kaleciyi geçemedi. Senegalli golcü, izleyenler tarafından alkış topladı.

OĞULCAN PARLADI

Sacha Boey'in sakatlığı, Yedlin'in milli takıma gitmesi nedeniyle Bursaspor karşısında Aslan'ın sağ beki Oğulcan Çağlayan'dı. Zaman zaman santrfor bölgesinde de oynayan sağ kanat oyuncusu, bekteki performansıyla göz kamaştırdı. 25 yaşındaki futbolcu 1 gol, 2 asistle maçın sivrilen isimlerinden oldu.

ASSUNÇAO 45 DAKİKA

Cimbom'un transfer döneminin son günü renklerine bağladığı Gustavo Assunçao ikinci yarıyı görmedi. 21 yaşındaki Brezilyalı orta saha, hazırlık karşılaşmasında bile sadece 45 dakika görev yaptı. Assunçao, ligde ise 2 maçta 135 dakika süre buldu.

TERİM'DEN ÇİPE'YE TEPKİ

Aslan, 29. dakikada bu sezon kronikleşmiş gollerinden birini yedi. Savunmadan çıkarken kaleci İsmail Çipe'nin yaptığı pas hatası Teknik Direktör Fatih Terim'i çıldırttı. Bu yıl birçok defa aynı golü yiyen ve puan kaybeden Cimbom'da hazırlık maçında da aynı yanlışın yapılması İmparator'u çok sinirlendirdi. Devre arasından sonra İsmail Çipe yerini tecrübeli kaleci Fatih Öztürk'e bıraktı.

RYAN BABEL YİNE VASATTI

Bu sezonun en çok eleştirilen isimlerinin başında gelen Ryan Babel, Bursa karşısında da yine yokları oynadı. Sahada 90 dakika görev yapan Hollandalı futbolcu, Diagne'nin şutunda kalecinin kurtarmasının ardından boş kaleye yaptığı vuruşu dışarı yollayarak hayal kırıklığı yaşattı.

G.SARAY MAÇI UNUTULMAZ

Chelsea'nin efsane kalecisi Petr Cech, unutamadığı maçlar arasında İstanbul'daki Galatasaray karşılaşmasını da anlattı. Çek kaleci 2014 yılında İstanbul'da oynanan maç için, "Top bize geçtiğinde 55 bin kişi aynı anda ıslık çalıyordu. Bir uçağın yanında durmak gibiydi. Arkadaşlarımı duyamıyordum" diye konuştu.