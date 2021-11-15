Galatasaray Başkanı Burak Elmas takımla buluştu!

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas ve futbol takımı teknik heyeti ile oyuncular özel bir etkinlikte bir araya geldi.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda, Dinçer Azaphan, İbrahim Hatipoğlu, Efe Kesgün, Şeref Kesgün, Özen Kuzu ve Şükrü Ardakalmaz'a tesislere maddi, manevi katkıları ile Florya ailesine verdikleri destek nedeniyle plaket takdim edildi.

Organizasyonda Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim ile futbolcular da yer aldı.

Burak Elmas ve Fatih Terim'in günün önemine dair yaptıkları konuşmalardan sonra katılımcılara plaketleri verildi.