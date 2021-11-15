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Feghouli fırtınası

Galatasaray forması altında eski günlerinden pasajlar sunan Sofiane Feghouli çıkışını milli takıma da taşıdı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2021 Pazartesi 06:50
Feghouli fırtınası

Galatasaray forması altında eski günlerinden pasajlar sunan Sofiane Feghouli çıkışını milli takıma da taşıdı. Cezayir, 2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında konuk olduğu Cibuti'yi 4-0 mağlup ederken Sofiane Feghouli de takımı adına bir gol kaydetti. Deneyimli futbolcu, Cezayir formasıyla çıktığı son 10 maçta 7 gol kaydederken 4 de asist yaptı ve toplam 11 gole direkt katkı sağladı.

DESTEK VERDİ

A Milli Takım'a ilk kez davet edilen Barış Alper Yılmaz, Cebelitarık karşısında sürpriz bir şekilde mücadeleye ilk 11'de çıktı. 21 yaşındaki futbolcu 6-0 kazandığımız mücadelede 90 dakika sahada kaldı. Genç oyuncuya, Sofiane Feghouli'den de destek geldi. Galatasaray'ın gönderisini paylaşan Feghouli, Barış için 'Kalite' yorumunu yaptı.

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